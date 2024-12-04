Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Sorununu Çözdü - Son Dakika
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Politika

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Sorununu Çözdü

Kırgızistan ve Tacikistan Sınır Sorununu Çözdü

Kırgızistan ve Tacikistan, sınır anlaşmazlığını çözerek hukuki sürece geçmek için anlaşmaya vardı.

04.12.2024 17:23
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Orta Asya ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan, sınır anlaşmazlığını çözdü.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorununun çözümünde sona gelindi. Kırgızistan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre iki ülke sınır belirleme hükümet heyetleri eş başkanları olan Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Kırgızistan'ın Batken şehrinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke heyet başkanları, Kırgızistan-Tacikistan devlet sınırının belirlenmesi konusunda anlaşmaya vardı ve sınırın çizimini tamamladı. Sınır belirleme sürecini tamamlayan heyet başkanları, iki ülkenin çalışma gruplarına sınırların belirlenmesine ilişkin nihai belgelerin hazırlanması talimatı verdi.

"Devlet sınırının belirlenmesi konusu liderlerimizin siyasi iradesi sayesinde çözüldü"

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Yatimov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki devlet sınırının belirlenmesi konusunda detaylı görüşme yapıldı. Ülkelerimiz arasındaki devlet sınırının belirlenmesi konusunun liderlerimizin siyasi iradesi sayesinde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bu konunun tamamlanması için ilgili talimatlar verildi. Hukuki kısmı kalmıştır. Devletlerimiz arasında sınırın belirlenmesi konusunda bir anlaşma hazırlanacaktır" dedi.

"Tarihi an"

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Taşiyev de, "Devlet sınırlarının belirlenmesi üzere iki ülke hükümetleri arasında kurulan komisyonun toplantısı yapıldı. Toplantıda devlet sınırının çizim sürecini tamamlandı. Bunun tarihi bir an olduğunu söyleyebilirim. Bu anlaşmamız, hukuki olarak yasallaştırılacak, daha sonra parlamentolar tarafından onaylanacak ve Cumhurbaşkanları tarafından imzalanacaktır. Birkaç ay içerisinde sınır meselesinin çözüm sürecini tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

İki komşu arasındaki sınır anlaşmazlığı

Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki yaklaşık 970 kilometrelik sınırın 500 kilometresinde anlaşmazlık yaşanıyordu. Geçtiğimiz yıllarda tartışmalı sınır hatlarında iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında sık sık çatışmalar çıkmıştı. Son olarak 14-17 Eylül 2022'de iki ülke sınır muhafızları arasında yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle Kırgızistan'da 62 kişi hayatını kaybederken, 198 kişi yaralanmıştı. Tacikistan'da ise 35 kişi yaşamını yitirmiş, 30 kişi yaralanmıştı. Çatışmanın ardından her iki ülke tarafından heyetler oluşturulmuş, tartışmalı sınır hatlarının belirlenmesi için görüşmeler başlatılmıştı. Heyetler, Tacikistan ve Kırgızistan'da bir dizi görüşmeler gerçekleştirmişti. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Tacikistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

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