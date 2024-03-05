Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek - Son Dakika
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Politika

Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek

Kırıkkale\'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Alevi dedeleri, MHP'nin Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz'a destek vereceklerini açıkladı.

05.03.2024 00:00  Güncelleme: 00:05
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde başta Alevi dedeleri olmak üzere bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, MHP'nin Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz'a 31 Mart seçimlerinde destek vereceklerini açıkladı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz, ekibiyle birlikte "Yine Yeni Yeniden" temasıyla 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Seçim bürosu önünde yüzlerce seçmenin katılımıyla gerçekleşen mitingde başta iki Alevi dedesi olmak üzere Ticaret Sanayi Odası (TSO) Disiplin Kurulu Başkanı Metin Karakuş, Mimarlar Odası Başkanı İsmail Oğuz Karakuş, TSO Disiplin Kurulu Üyesi İsa Yeşilyurt ve iş adamı Abdurrahman Erdoğan desteğini açıkladı.

Türkyılmaz'a destek vereceğini ifade eden Türkiye Anıtlar Derneği Hasandede Şube Başkanı İlhan Demirhan, "Bizler Hasandede ve Haydar Sultan'dan Osman başkanımızın terazisini dümdüz tuttuğu için yanına manevi destek için geldik. Kendisine çıktığı bu yolda başarılar diliyoruz. Her zaman destekçisi olacağımızı söylüyoruz. Kendisini sizlere emanet ediyorum" dedi.

Yahşihan Belediye Başkan Adayı Osman Türkyılmaz, "Sevgili hemşehrilerim, her hafta sonu görülmeyen bir kalabalık görüyorum. Ne demiş Atatürk? 'Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez.' Bizler her zaman buradayız. Gitmeye de niyetimiz yok. Neşet babanın dediği gibi buraya gelen ayaklarınızın altındaki türaba kurban olayım" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Murat Abalı ise, "Bu kadar kalabalığı burada görmek çok güzel bir şey. Siyasete ilk başladığım andaki heyecanı, ayaklarımın titrediğini bugün bir daha hissetmek ve bunun sizin sayenizde olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki bizimlesiniz" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Osman Türkyılmaz, Kırıkkale, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de Alevi dedeleri ve STK temsilcileri MHP adayına destek verecek - Son Dakika
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