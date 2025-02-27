Kirişci'den Veteriner Hekimleri'ne Destek Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Kirişci'den Veteriner Hekimleri'ne Destek Ziyareti

Kirişci\'den Veteriner Hekimleri\'ne Destek Ziyareti

Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni ziyaret ederek sorunlar ve çözüm önerileri dinledi.

27.02.2025 16:59
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Eski Tarım ve Orman Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği'ni (TVHB) ziyaret etti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, TVHB'yi ziyaret etti. TVHB Merkez Konseyi üyeleri, Kirişci'ye veteriner hekimlerin karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerilerini sundu. Kirişci, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Türk Veteriner Hekimleri Birliği'ni yerinde ziyaret ettik. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanımız başta olmak üzere, son genel kurulda görev üstlenen tüm yönetim kurulu üyelerimizle birlikte olduk. Hem veteriner hekimliğin hem de genel olarak tarımın genel meseleleriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Veteriner hekimlik herhangi bir meslek değil. Tarımın kendisi ne kadar stratejikse, tarımsal üretim içerisinde de veteriner hekimlerimizin çok önemli, çok ağırlıklı bir yeri var. Bizim nitelikli üretim adına ve bunun da gıdaya dönüşmesi esnasında önem arz eden işlere veteriner hekimlerimiz sürekli müdahil oluyorlar. Gerek Bakanlığımızda gerekse serbest çalışan veteriner hekimlerimiz, dün olduğu gibi bugün de görevlerini en güzel şekilde yürütüyorlar. Türk Veteriner Hekimleri Birliğimizin önümüzdeki döneme dair Bakanlığımızın ve de biz şu anda yasama tarafındayız, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda yürütülecek çalışmalara ve yasama faaliyetlerine de katkılarını bekliyoruz. Çünkü böylesine köklü bir kurumun sağlayacağı çok şey var. Yönetişim anlayışı içerisinde inşallah bunu birlikte gerçekleştireceğiz. Ben özellikle Ali başkanımıza ve ekibine bugünkü ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel ve faydalı bir ziyaret olmuş oldu" dedi.

TVHB Merkez Konseyi üyeleri, Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye ziyareti ve veteriner hekimlik mesleğine gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kirişci'den Veteriner Hekimleri'ne Destek Ziyareti - Son Dakika

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