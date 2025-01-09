Kirişci'den Yılın Kareleri Oylaması

Politika

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Kirişci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları", "Haber" kategorisinde Tayfun Coşkun'un "Uzaya Uğurlarken" başlıklı fotoğrafını tercih eden Kirişci, "Spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Buruk Bakış", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş Yolu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Cem Tekkeşinoğlu'nun "Pamuk Şekerci" fotoğrafına oy verdi.

Kirişci, arkasında çok büyük emeklerin olduğu bu fotoğrafları değerlendirmenin çok kolay olmadığını belirterek, Suriye'de, Filistin'de insanların yaşadığı zulmün, dramın, acının, feryadın fotoğraflanmasının, fotoğrafı çekenlere de büyük bir acı verdiğini düşündüğünü söyledi. Kirişci, "Hem o acıyı hissedip, yaşayıp hem de deklanşöre basmak kolay bir iş değil. Bundan dolayı emeği geçen kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varlar." dedi.

Ülkenin topyekun bir şahlanış göstermesinin anlamlı olduğunu ifade eden Kirişci, " Türkiye Yüzyılı'nın ikinci yılını idrak etmeye başladığımız bu dönemde Anadolu Ajansının üstlendiği misyon tabiri yerindeyse yavaş yavaş zirve yapıyor." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Kirişci, Anadolu Ajansının, İsrail gibi katil bir devletin ve katil yöneticiler topluluğunun uluslararası camiada en başta da vicdanlarda yargılanmasını sağladığını, kamera görüntüleri ve fotoğraf kareleriyle çok önemli bir fonksiyon icra ettiğini belirterek, "Bu yönü itibarıyla milli gururumuz Anadolu Ajansı. Dünyanın artık gıpta ettiği, kimilerinin de ürktüğü Anadolu Ajansı marifetiyle Türkiye'nin katedeceği daha çok yol var." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de, Libya'da, Irak'ta ne işimiz var" diyenlerin olduğunu hatırlatan Kirişci şöyle devam etti:

"Özellikle şu son Suriye meselesinde ilmek ilmek işlenen çabaların nihai ürünü olarak, hamdolsun, 61 yıllık Baas rejiminin zulmü son buldu ve tabiri yerindeyse Şam yeniden fethedildi, oradaki kardeşlerimiz özgürlüklerine kavuştu. Şayet 2011'de iki ülke arasındaki 911 kilometre sınırın öbür tarafından bu tarafa gelmek isteyenlere, biz kapıları kapatmış olsaydık, şu anda 911 kilometrenin gerisinde kalanlara 'En büyük düşman ülke' kimdir diye soranlara, herhalde Türkiye'yi gösterirlerdi. Ama bugün tam tersi bir fotoğraf var. 3 yıldızlı yeni Suriye bayrağının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, milletimizin sembolü olan al bayrağımız bu kardeşlerimizin elinde dalgalanıyor."

Kirişci, "Türkiye, Türkiye'den müteşekkil değildir. Türkiye, Türkiye'nin çok ötesindeki coğrafyalara, mazlum ve mağdur coğrafyalara ve orada yaşayanlara sahip çıkması gereken ülkenin adıdır." yorumunu yaptı.