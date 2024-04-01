Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini devretti.
Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi.
Üstün Dönmez de Başkan Gedüz'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz'e teşekkür etti.
Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez'e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.
Son Dakika › Politika › Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti - Son Dakika
Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Edirne'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP merkez dahil 6 ilçe belediyesini kazandı. AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 ilçe belediyesini aldı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şüpheli tutuklandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, bir oyun geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirtirken, Azizoğlu ise tüm sandıkların yeniden sayılması için yarın itirazda bulunacaklarını açıkladı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı. Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi. İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor.
Siirt merkezde seçimleri kazanan DEM Parti'nin düzenlediği kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, kaldırım taşlarını söküp polislere attı. Olaylar sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
Türkiye, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin damgasını vurduğu ve 1. parti olarak çıktığı seçimlerde 6'sı büyükşehir 29 ilde yönetim el değiştirdi. Bazı illerin yaklaşık bir asıra yakın bir süre sonra yeniden CHP'ye geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte el değiştiren 29 il...
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek Aydın halkına teşekkür etti. Çerçioğlu, seçimlerde elde edilen başarının Aydın'a kazandırdığını belirtti ve gelecek seçimler için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.
Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin, destek verenlere teşekkür etti ve birlikte daha güçlü olacaklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)