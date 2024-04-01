YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti

Geniş Video İzle

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP'li adayı Üstün Dönmez'e resmi sonuçları beklemeden görevi devretti.

01.04.2024 21:51  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini devretti.

Dönmez'e başarılar dileyen Gedüz, "Kazanan Kırkağaç halkımız olsun. İhtiyaç duyulduğu takdirde halkımız için her zaman hizmete hazırız" dedi.

KENDİ ROZETİNİ ÇIKARTIP DÖNMEZ'E TAKTI

Üstün Dönmez de Başkan Gedüz'e bu yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Kırkağaçımıza en ufak çivi bile çakan kim varsa herkesten Allah razı olsun" dedi. Başkan Gedüz'e teşekkür etti.

Konuşmaların sonunda Başkan Gedüz, kendi belediye başkanı rozetini çıkartarak Üstün Dönmez'e taktı, belediye başkanlığı mührünü de teslim etti.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti

Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tevfik tecik: centilmen insanlara her zaman saygım vardır. 26 0 Yanıtla
  • İYİ Partili Belediye Başkanının Evine Silahlı Saldırı
    22:53 İYİ Partili Belediye Başkanının Evine Silahlı Saldırı

    Giresun'un Tirebolu ilçesinde seçimi kazanan İYİ Partili Bülent Kara'nın evinin önüne gelerek silahla havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.

  • Edirne'de CHP 6 ilçe belediyesini kazandı
    22:43 Edirne'de CHP 6 ilçe belediyesini kazandı

    Edirne'de yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP merkez dahil 6 ilçe belediyesini kazandı. AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 ilçe belediyesini aldı.

  • Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı
    22:37 Van'da operasyonlar sonucunda 271 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı

    Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda arandığı tespit edilen 271 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 21 şüpheli tutuklandı.

  • Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı
    22:36 Ardahan'ın Çıldır ilçesinde sandık itirazı

    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Aygün, bir oyun geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını belirtirken, Azizoğlu ise tüm sandıkların yeniden sayılması için yarın itirazda bulunacaklarını açıkladı.

  • İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı
    22:35 İsrail Genelkurmay Başkanı saldırı planlarını onayladı

    İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, kuzeydeki sınır hattında devam eden çatışmaların gölgesinde saldırıların devam etmesine ilişkin planları onayladı. Halevi, kuzey komutanlığında üst düzey kurmaylarıyla gerçekleştirdiği durum değerlendirme toplantısının ardından kuzeydeki saldırı planlarına onay verdi. İsrail basını, Halevi'nin yeni saldırı planlarını onaylamasının, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştiğine dikkati çekti. İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında giderek tırmanan çatışmalar yaşanıyor.

  • Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı
    22:31 Siirt'te DEM Parti'nin seçim kutlamalarında olaylar çıktı, 9 kişi gözaltına alındı

    Siirt merkezde seçimleri kazanan DEM Parti'nin düzenlediği kutlamalarda çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı. Grup dağıldığı sırada bazı kişiler yasadışı slogan atarak, kaldırım taşlarını söküp polislere attı. Olaylar sonucu gözaltına alınan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
    22:30 Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi

    Türkiye, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin damgasını vurduğu ve 1. parti olarak çıktığı seçimlerde 6'sı büyükşehir 29 ilde yönetim el değiştirdi. Bazı illerin yaklaşık bir asıra yakın bir süre sonra yeniden CHP'ye geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte el değiştiren 29 il...

  • Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden seçildi
    22:22 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yeniden seçildi

    Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek Aydın halkına teşekkür etti. Çerçioğlu, seçimlerde elde edilen başarının Aydın'a kazandırdığını belirtti ve gelecek seçimler için çalışmalara şimdiden başladıklarını söyledi.

  • Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçildi
    22:20 Anıl Yetişkin, Efeler Belediye Başkanı seçildi

    Efeler Belediye Başkanı olarak seçilen Anıl Yetişkin, destek verenlere teşekkür etti ve birlikte daha güçlü olacaklarını söyledi.


22:30 Yerel seçimde 6’sı büyükşehir 29 il el değiştirdi Yerel seçimde 6'sı büyükşehir 29 il el değiştirdi
21:51 Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti
20:30 Sayılmayan oylar çöpe atıldı, 1750 seçmenli mahallede muhtar seçilemedi Sayılmayan oylar çöpe atıldı, 1750 seçmenli mahallede muhtar seçilemedi
20:19 Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
20:00 Goldman Sachs’tan seçim sonrası ilk yorum: TL’de iyi performans bekliyoruz Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum: TL'de iyi performans bekliyoruz
22:08 İmamoğlu’ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır’lı İstanbul paylaşımı İmamoğlu'ndan seçim zaferi sonrası Süleyman Çakır'lı İstanbul paylaşımı
19:04 Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı
18:17 İsrail, Şam’da İran Konsolosluğu’nu vurdu Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü İsrail, Şam'da İran Konsolosluğu'nu vurdu! Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte 8 kişi öldü
17:28 AK Parti’de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor 6 isim topun ağzında AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın toplanıyor! 6 isim topun ağzında
17:18 Sevkler ortalığı iyice karıştırdı Trabzonspor, TFF’yi istifaya davet etti Sevkler ortalığı iyice karıştırdı! Trabzonspor, TFF'yi istifaya davet etti
15:36 Fenerbahçe’den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki Fenerbahçe'den disiplin sevklerine zehir zemberek tepki
15:29 Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Temel Peker istifa etti
14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 22:55:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, resmi sonuçları beklemeden görevi devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement