Kırklareli Milletvekili Sarıçam\'dan Edirne\'ye Su Kullanımına Tepki

Politika

Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Edirne Belediyesi'nin Kayalı Barajı'ndan su kullanmasına tepki göstererek, "Edirne, kendi kaynaklarını kullanmak zorunda. Haziran ayına kadar süre veriyoruz" dedi.

Lüleburgaz ilçesinde esnafını ziyaret eden Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Edirne Belediyesi'nin Kayalı Barajı'ndan su temin etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konunun derhal çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Sarıçam, Edirne Belediyesi'nin Kayalı Barajı'ndan su kullanarak Kırklareli çiftçisinin hakkını gasp ettiğini ileri sürdü.

Sarıçam, "Edirne Belediyesi yıllardır Kayalı Barajı'ndan gelen suyu kullanıyor. Edirne Belediyesi bunu yıllarca istismar etti ve şimdi buraya bir dur deme noktasına geldik. Artık buna izin vermeyeceğiz. Edirne, kendi kuyularını ve Süloğlu Barajı'nı kullanmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

Edirne Belediyesi'ne çağrıda bulunan Sarıçam, su kullanımının sonlandırılması için süre verdiklerini belirterek, "Haziran ayına kadar yatırımlarınızı yapın ve Kayalı'nın suyunu kullanmayı bırakın. Kırklareli'nin suyu, Kırklareli halkınındır" dedi. - KIRKLARELİ