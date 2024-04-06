Kırklareli'nde 1 belde de seçim tekrarlanacak - Son Dakika
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Politika

Kırklareli'nde 1 belde de seçim tekrarlanacak

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kısıtlı 2 kişinin oy kullanması itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçim tekrarına kararı verdi.

06.04.2024 10:42  Güncelleme: 10:46
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Kırklareli'nde 1 belde de seçim tekrarlanacak

KIRKLARELİ - 31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kısıtlı 2 kişinin oy kulanması itirazı üzerine İl Seçim Kurulu seçim tekrarına kararı verdi.

31 Mart'ta gerçekleşen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde DSP adayı Halil Karaman 2 bin 55, CHP adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 52 oy almıştı.

Bunun üzerine CHP Büyükkarıştan belde başkanlığınca İlçe Seçim Kuruluna itiraz etmişti. İtiraz üzerine oyla tekrar sayılmıştı.

İlçe Seçim Kurulunun kararına göre DSP adayı Halil Karaman 2 bin 59, CHP adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy aldığı tespit edildi. Sonuca göre DSP adayı Karaman 2 oyla kazanmıştı.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı 2 sandıkta 2 kısıtlı kişinin oy kullandığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna itiraza etti.

İl Seçim Kurulunun kararına göre, sulh hukuk mahkemesi tarafından oy kullanması kısıtlanan iki kişinin oy kullandığı, iki oy fark ile neticelenen belediye başkanlığı seçimleri için etkili olacağından

Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar verildiği açıklandı.

Seçim tekrarı YSK'nın takvimine göre 2 Haziran'da yapılacak.

Öte yandan İl Seçim Kuruluna Kaynarca ve Üsküp beldelerinden yapılan itirazlar red edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırklareli'nde 1 belde de seçim tekrarlanacak - Son Dakika

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