Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths Haziranda Görevini Bırakacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdi. Griffiths, görevde geçirdiği 3 yılın ardından ayrılma niyetini açıkladı ve OCHA'daki görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti. 72 yaşındaki Griffiths, haziran ayı sonuna kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak için görevinde kalacak.