Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Kızılay gönüllüleri ile iftarda bir araya geldi.
Türk Kızılay binasında düzenlenen iftar programında Vali Ekici, gönüllülere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ekici, Türk Kızılay'ının her daim mazlumların yanında olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerinde faaliyet sürdürdüğünü söyledi.
Yapılan konuşmaların ardından dualar okunarak, Vali Ekici ve beraberimdekiler oruçlarını açtı. - KIRKLARELİ
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Özvatan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Halit Demir, belediyecilik işinin sevmeden yapılamayacağını belirtti. Demir, vatandaşların memnuniyetini görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ahlat ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel düzeyde farklı bir konuma ulaşacağını belirtti. Yılmaz, birlik ve beraberlik siyasetine vurgu yaparak, Ahlat'ın bu siyasetten ayrılmayacağına inandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için yarın saat 13.00'te Malazgirt ilçesine gelecek. AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz, salı günü (yarın) saat 13.00'te Malazgirt Seçim Koordinasyon Merkezimizi ziyaret edecektir. Tüm Malazgirtli hemşehrilerimiz davetlidir' denildi. - MUŞ
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, sağlık nedeniyle haziranda görevini bırakacağını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bildirdi. Griffiths, görevde geçirdiği 3 yılın ardından ayrılma niyetini açıkladı ve OCHA'daki görevinin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu belirtti. 72 yaşındaki Griffiths, haziran ayı sonuna kadar sorunsuz bir geçiş sağlamak için görevinde kalacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki terör saldırısına ilişkin, 'ABD, saldırıda Ukrayna'nın izi olmadığına dair ikna etmeye çalışıyor' dedi. Putin, saldırının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğini ancak azmettirenlerin araştırıldığını belirtti.
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