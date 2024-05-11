Kırşehir Belediyesi, Servis Şoförlerini Mağdur Etti - Son Dakika
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Politika

Kırşehir Belediyesi, Servis Şoförlerini Mağdur Etti

Kırşehir Belediyesi, Servis Şoförlerini Mağdur Etti

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası mağdur ediklerini düşünen servis şoförleri, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun kendilerine mağduriyet yaşanmayacağı yönünde söz verdiğini belirtti. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala yaşananlar karşısında çaresizliklerini anlatan servisçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yürütüyor.

11.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:27
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Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 servis plakasının iptali sonrası mağdur ediklerini düşünen servis şoförleri; Mahalli İdareler Seçimlerinden 5 gün önce Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun kendilerine mağduriyet yaşanmayacağı yönünde söz verdiğini söyledi.

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala yaşananlar karşısında çaresizliklerini anlatan servisçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yürütüyor. Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde toplanan esnaflara söz verildiğini anlatan Mustafa Öztürk, belediye başkanının kendilerini yanılttığını söyledi. Öztürk, "Plakamı 5 yıl önce aldım. O dönem şartlarında 60 liraya plakayı satın aldım. Şuanki enflasyonla mağdur edildim. Belediye Başkanı bizi yanıltarak plakalarımızı aldı. Böyle ticari ahlak olmaz. Yanında müdürüyle seçim öncesi söz verdi, seçimden sonra da encümen kararıyla plakaları iptal etti" dedi.

Emre Kanalmaz da, yaşanan süreçte belediye başkanına güvendiğini ve yanıldığını söyleyerek, "Seçimler öncesinde servisçi esnafı toplayıp mağdur etmeyeceğini söylemesine rağmen biz 'S' plaka mağduru olduk. Sürenin tekrar uzamasını istediğini söyleyen Selehattin Ekicioğlu'na güvenmiştik" diye konuştu.

Başkana güvenip işsiz kaldılar

Verilen vaatlerin ardından işsiz kaldıklarını belirten Eşref Ersoy ise, "Benim iki çocuğum var şuan için işsiz geziyor. İşimiz var ama bizler bu durumda mağdur edildik. Aynı durumu dolmuşçuluk tada gördük. Belediye otobüsleri 8-9 liraya öğrenci taşıyor. Okullar önünde istedikleri gibi indi-bindi de yapabiliyorlar. Belediye kendisi de zarar ediyor" ifadelerini kullandı.

"Halkın yanında iken halkı karşısına aldı" diyen Olcay Deniz ise çok büyük zarara uğratıldıklarının altını çizdi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırşehir Belediyesi, Servis Şoförlerini Mağdur Etti - Son Dakika

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