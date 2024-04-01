Kırşehir\'de CHP İkinci Kez Belediye Başkanı Seçildi

Politika

Kırşehir 2019 yılından sonra ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kırşehir'de sandıkların yüzde 93'ü açıldı. Açılan sonuçlara göre CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu 34 bin 765 oy aldı. En yakın rakibi AK Parti ve MHP'nin ortak adayı Osman Arslan ise 24 bin 292 oy aldı. İlçelerde ise CHP Akpınar'ı, MHP Boztepe'yi, BBP Mucur'u, AK Parti ise Kaman, Çiçekdağı ve Akçakent ilçelerini aldı. İlçelerde AK Parti'de olan Mucur BBP'ye Boztepe ilçesi ise CHP'den MHP'ye geçti.

Resmi olmayan sonuçların ardından Cacabey Meydanında toplanan gruba hitap eden mevcut Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, seçimde kimsenin kaybetmediğini kazananın Kırşehir olduğunu söyledi. - KIRŞEHİR