Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı - Son Dakika
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Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı

06.10.2022 16:24

Gelen Kırşehir haberlerine göre Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'de Neşet Ertaş türküsü eşliğinde otobüs kullandı.

Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı

KIRŞEHİR - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kırşehir'de Neşet Ertaş türküsü eşliğinde otobüs kullandı.

Çeşitli programlar nedeniyle Kırşehir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, otobüs kullandı. Kaman - Kırşehir karayolu üzerinde şoför koltuğuna geçen İnce, merhum Kırşehirli Türk Halk Müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın 'Sen Benimsin Ben Seninim' türküsü eşliğinde kente hareket etti. İnce bu anları sosyal medya hesabından 'Radyoda Neşet, kalbimde memleket' sözleriyle paylaştı.

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Kaynak: İHA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Neşet Ertaş, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir haberleri: Muharrem İnce Kırşehir'de otobüs kullandı - Son Dakika
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