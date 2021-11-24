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Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi - Son Dakika

Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi

24.11.2021 13:31
Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi

Kırşehir'de yapımına Merkez Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın öğrenci yurdu inşaatı olarak devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal tarafından kaldırıldı.

Kırşehir'de yapımına Merkez Hükümet Konağı inşaatı olarak başlanan inşaatın öğrenci yurdu inşaatı olarak devam etmesi nedeniyle ortaya çıkan belirsizlik AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal tarafından kaldırıldı.

İl Başkanı Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleştirilen 150. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Kırşehir kamuoyunun beklentisini ve şehirde başlatılan inşaat alanındaki sorunu anlattı.

Hükümet Konağı inşaatı hakkında devir işlemlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatıldığını açıklayan İl Başkanı Ünsal, "Gerekli talimatları bakanlıklara iletip, devir işlemlerinin yapılmasını ve en kısa zamanda da inşaatın Hükümet Konağı olarak başlanmasını cumhurbaşkanımız uygun görmüştür" dedi. Kırşehir'de yarım bırakılan projelerin de tamamlanacağını aktaran Ünsal, "Kurulduğu günden bu yana AK Parti Genel Başkanımızın riyasetinde her ay düzenli olarak yapılan istişare toplantısı tüm siyasi iklime örnek olacak bir birlikteliktir. Bizleri bir araya getiren, dinleyen ve çözüm odaklı tüm sorunlarımızı yerinde çözen cumhurbaşkanımız ve genel başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kırşehir'de bildiği gibi kamuoyunun gündemini meşgul eden hükümet konağı meselemiz vardı. 2017 yılında ihalesi yapılan hükümet konağının o zaman ki şartlar değerlendirilmiş, Gençlik Spor Bakanlığına devredilerek Gençlik Merkezi ve yurt olarak yapılması için bütçe devri yapılmıştı. Bu süreçte Kırşehir kamuoyu vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşları buranın yurt değil Hükümet Konağı olarak yapılmasının Kırşehir'imiz için uygun olacağının üzerinde durmuştu. Cumhurbaşkanımıza Hükümet Konağı konumuzu anlattım. Cumhurbaşkanımızdan destek talep ettim ve olumlu karşılandı. Kırşehir'e hayırlı olsun" diye konuştu.

Millet Bahçesi için belediyeye çağrı

AK Parti İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında Kırşehir Belediyesine de Millet Bahçesi yapımı için çağrıda bulunan İl Başkanı Ünsal, "Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'na önemli bir konuda çağrıda bulunmak istiyorum. Ahi diyarımız Kırşehir'imiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Cumhurbaşkanımızın illerde yapılması için söz verdiği, Millet Bahçesi projesi için en uygun görülen ve şu an Kırşehir Belediyesine devredilmiş atıl durumda ve kullanılmayan eski karayollarının yerinin tahsis edilerek şehrimize kazandırılmasını halkımız adına talep ediyoruz. Buyurun şehir için elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım. Ahi Şehri Kırşehir her şeyin en güzeline layıktır" ifadalerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi
Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi
Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi

Kırşehir, AK Parti, Hükümet, İnşaat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırşehir Hükümet Konağındaki belirsizlik sona erdi - Son Dakika


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