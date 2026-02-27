Kırşehirli Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehirli Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi

27.02.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği iftar programı düzenledi.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği iftar programı düzenledi.

Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen iftar programına, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kırşehir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ve Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Levent Akçakoca katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin ramazan dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği iftar programına daveti için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafta şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde bir araya gelerek gerçekleştirdiğiniz geleneksel iftar programı vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu müstesna günlerde aynı sofranın etrafında buluşmanız, birliğimizin, beraberliğimizin ve muhabbetimizin en güzel nişanesidir. Hemşehrilik hukukunu güçlendiren, kültürel değerlerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran çalışmalarınız son derece değerlidir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenleri kutluyor, federasyon ve dernek üyelerine üstün başarılar diliyor, programa iştirak edenlerin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum."

"Muhsin Yazıcıoğlu, 'Namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmayız' dedi"

BBP Genel Başkanı Destici burada yaptığı konuşmada, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andı.

28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümüne ilişkin Destici, darbenin sadece hükümeti değil, dindar, milli, manevi değerlerine bağlı herkesi hedef aldığını anlattı.

28 Şubat'ta milletin inancı ve değerlerinin hedef alındığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde şehit Muhsin Yazıcıoğlu ortaya çıktı ve dedi ki 'Evet biz askerimizi severiz. Ordu, peygamber ocağıdır. Ancak namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmayız.' dedi ve durmadı. O duruşlar, bin yıl sürecek denen 28 Şubatları 10 yıla bile varmadan yok etti, gitti ama bugün bakıyoruz hala o zihniyetin özlemi içinde olanlar var. En son, sözde 168 aydın bir bildiri yayımladı. Neye karşı? Milli Eğitim Bakanlığımız okullara bir 'Ramazan Genelgesi' göndermiş."

Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türk milletinin değerlerine, vatanına, bayrağına, ezanına bağlı olduğunu ve bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Destici, yeni göreve başlayan İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Bizim Kırşehirli bir bakanımız yok ama Kırşehirlilerin artık bir bakanı var"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir dönem Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yaptığını hatırlatarak, "Bu toprakların havasını solumuş, insanımızın derdiyle dertlenmiş, Kırşehir'in irfan sofrasına ve gönül dünyasına refakat etmiş aziz bir devlet adamıdır." dedi.

Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye, üretimden sanayiye kadar her alanda güçlü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Erkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, sadece büyük şehirlerin değil, Anadolu şehirlerinin de üretim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir. Bu noktada Kırşehir'in yeri çok kıymetlidir." diye konuştu.

Kırşehir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ise İçişleri Bakanı Çiftçi'nin 2010-2014 yıllarında Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaymakamlık yaptığını söyleyerek, "Bizim Kırşehirli bir bakanımız yok ama Kırşehirlilerin artık bir bakanı var. Onun adı da İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Kırşehirli Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekipleri bile korku sardı Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı Ekipleri bile korku sardı! Kazdıkları topraktan 171 ceset çıkarıldı
Yapay zeka depremi Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor Yapay zeka depremi! Dev şirket çalışanlarının yarısını işten çıkarıyor
Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak Cumhurbaşkanı Zerdari: Barışımızı zayıflık sananlar güçlü bir karşılıkla karşılaşacak
ABD’de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu ABD'de Arakanlı mülteci sokakta ölü bulundu
Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı Bilanço korkunç boyutta Pakistan-Afganistan arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta
Alarmları kurun Bugün büyük gün Alarmları kurun! Bugün büyük gün
Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak Gecenin kahramanı Kerem: Fenerbahçe şampiyon olacak

21:35
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
21:29
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti
21:22
İsrail’de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
İsrail'de sığınaklar halkın kullanımına açıldı
20:46
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor
19:57
İngiltere’den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
İngiltere'den dikkat çeken İran kararı: Tahran Büyükelçiliği geçici olarak kapatıldı
19:52
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest
İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest
19:15
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 23:38:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Kırşehirli Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.