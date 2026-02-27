Kırşehirli Dernekler Federasyonu iftar programı düzenledi

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği iftar programı düzenledi.

Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleşen iftar programına, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Kırşehir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ve Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Levent Akçakoca katıldı.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telgrafı okundu.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile Kırşehirli Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin ramazan dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği iftar programına daveti için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafta şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde bir araya gelerek gerçekleştirdiğiniz geleneksel iftar programı vesilesiyle sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı bu müstesna günlerde aynı sofranın etrafında buluşmanız, birliğimizin, beraberliğimizin ve muhabbetimizin en güzel nişanesidir. Hemşehrilik hukukunu güçlendiren, kültürel değerlerimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran çalışmalarınız son derece değerlidir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçenleri kutluyor, federasyon ve dernek üyelerine üstün başarılar diliyor, programa iştirak edenlerin Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyorum."

"Muhsin Yazıcıoğlu, 'Namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmayız' dedi"

BBP Genel Başkanı Destici burada yaptığı konuşmada, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla andı.

28 Şubat postmodern darbesinin 29. yıl dönümüne ilişkin Destici, darbenin sadece hükümeti değil, dindar, milli, manevi değerlerine bağlı herkesi hedef aldığını anlattı.

28 Şubat'ta milletin inancı ve değerlerinin hedef alındığını aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde şehit Muhsin Yazıcıoğlu ortaya çıktı ve dedi ki 'Evet biz askerimizi severiz. Ordu, peygamber ocağıdır. Ancak namlusunu millete döndürmüş tanka selam durmayız.' dedi ve durmadı. O duruşlar, bin yıl sürecek denen 28 Şubatları 10 yıla bile varmadan yok etti, gitti ama bugün bakıyoruz hala o zihniyetin özlemi içinde olanlar var. En son, sözde 168 aydın bir bildiri yayımladı. Neye karşı? Milli Eğitim Bakanlığımız okullara bir 'Ramazan Genelgesi' göndermiş."

Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Türk milletinin değerlerine, vatanına, bayrağına, ezanına bağlı olduğunu ve bağlı kalmaya devam edeceğini belirten Destici, yeni göreve başlayan İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun dileklerini iletti.

"Bizim Kırşehirli bir bakanımız yok ama Kırşehirlilerin artık bir bakanı var"

AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, İçişleri Bakanı Çiftçi'nin bir dönem Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yaptığını hatırlatarak, "Bu toprakların havasını solumuş, insanımızın derdiyle dertlenmiş, Kırşehir'in irfan sofrasına ve gönül dünyasına refakat etmiş aziz bir devlet adamıdır." dedi.

Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye, üretimden sanayiye kadar her alanda güçlü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Erkan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, sadece büyük şehirlerin değil, Anadolu şehirlerinin de üretim merkezi haline gelmesini hedeflemektedir. Bu noktada Kırşehir'in yeri çok kıymetlidir." diye konuştu.

Kırşehir Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ise İçişleri Bakanı Çiftçi'nin 2010-2014 yıllarında Kırşehir'in Kaman ilçesinde kaymakamlık yaptığını söyleyerek, "Bizim Kırşehirli bir bakanımız yok ama Kırşehirlilerin artık bir bakanı var. Onun adı da İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi." ifadelerini kullandı.