Kız Çocukları Kepez Belediye Başkanı ile Buluştu - Son Dakika
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Politika

Kız Çocukları Kepez Belediye Başkanı ile Buluştu

Kız Çocukları Kepez Belediye Başkanı ile Buluştu
15.06.2025 10:10  Güncelleme: 10:21
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Kız Çocuklarına Destek Derneği'nin Meraklı Akademi projesi kapsamında, çocuklar Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek merak ettikleri soruları sordu. Başkan Kocagöz, çocuklara belediyenin görevleri ve çevre temizliği hakkında bilgiler verdi.

Kız Çocuklarına Destek Derneği'nin yürüttüğü Meraklı Akademi projesi kapsamında, çocuklar Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Ziyarette çocuklar merak ettikleri soruları yöneltti, Başkan Kocagöz ise samimiyetle cevapladı.

Kepez Belediyesi, çocuk sesleriyle şenlendi. Kız Çocuklarına Destek Derneği'nin yürüttüğü Meraklı Akademi projesi kapsamında çocuklar, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Başkan Kocagöz, bir araya geldiği çocuklara önce Kepez'i anlattı, ardından merak ettikleri sorularını yanıtladı. Çocuklara hoş geldiniz dileklerini iletip, nasıl olduklarını sordu. Belediyenin görevlerini çocukların anlayabileceği şekilde anlatan Kocagöz, "Mahallenizdeki yol, asfalt, kaldırım ve oyun parklarını belediyeler yapar. Kültürel etkinlikleri de belediyeler organize eder" dedi.

Neden belediye başkanı olmak istediği sorusuna Başkan Kocagöz, "Ben insanları çok seviyorum, ama çocukları daha çok seviyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu koltuklarda gelecekte sizler oturacaksınız" diye yanıt verdi. Makam odasındaki Türk bayrağını göstererek, "Sizler bu bayrağı yücelteceksiniz" dedi.

Çevre temizliği konusunda da önemli mesajlar verdi. Sokak ve mahallelerin temizliğinin belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Başkan Kocagöz, "Hepimize bu toplumda görevler düşüyor. Çevremize, doğamıza saygılı olacağız, birlikte temiz tutacağız. Aile bireylerinizi yere tükürmemeleri için uyarın, arabadan dışarıya çöp atılmasını engelleyin. Çöpleri konteynerlerin içine atın, çünkü bu şehir bizim" diye konuştu.

"Her meslek çok değerli"

Belediye başkanlığının zor ama kutsal bir görev olduğunu belirten Başkan Kocagöz, Kepez'in 600 binden fazla nüfusuyla Antalya'nın en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Kocagöz, "Küçükken ne olmak isterdiniz" sorusuna da "Çocukluğumda belediye başkanı olmak hiç aklıma gelmezdi. Öğretmen, polis, asker olmak isterdik. Her meslek çok değerli. Ne yaparsanız yapın hep en iyisini yapın. Herkes doktor ya da mühendis olursa usta kim olacak" yanıtını verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Kocagöz, çocuklara lunapark sözü verdi. Çocuklar, daha sonra Başkan Kocagöz'ün "gelecekte bu koltuklar sizin olacak" dediği, meclis salonu koltuklarına oturdular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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