Kızılay'ın çalışmaları Ünye'de değerlendirildi - Son Dakika

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanlığı ile Türk Kızılay Ünye İlçe Başkanlığı, düzenledikleri programda bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirildi.

Hüseyin Sabri Kadı Konağı'nda düzenlenen programda Türk Kızılay Ordu İl Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Buradaki programda konuşan Enginyurt, görevi devraldıklarında iki ilçede temsilcilik olduğunu, şuan bu sayının 15'e çıktığını belirterek, "Ünye, Fatsa şubemiz ve diğer temsilciliklerimiz ile Ordu'nun iyilik ordusu olarak inşallah hep birlikte el ele yapacağımız iyilikleri daha ileriye taşıma amacındayız. Yeni yönetimimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim utandırmasın iyilik yolunda hayırlı çalışmalar diliyorum" dedi.

"Yerel yönetim olarak Kızılay'ın arkasındayız"

Türk Kızılay'ın ülke içinde ve dışında önemli hizmetler verdiğini söyleyerek, yerel yönetimler olarak her daim destekleyeceklerini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise, "Kızılay'ın amacı, nerede bir felaket ki dünyamızda bunların hiçbiri olmasın istiyoruz ama olduğunda da buraya uzanacak ilk elin Kızılay olacağını biliyoruz. Kızılay'ın iyilik ordusuyla beraber güçlendiğimizi de biliyoruz. Geçmiş dönemlerde bu kutlu camiaya hizmet eden başkanları ve yönetim kurulu üyesi olan emek veren herkese öncelikle teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ORDU