KKTC Bakanı Arıklı, gemi kazası soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek - Son Dakika
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KKTC Bakanı Arıklı, gemi kazası soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek

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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazası soruşturmasının selameti için dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle yarın Meclis'e başvuracağını açıkladı. Soruşturma bitene kadar Limanlar Dairesi'nin bakanlıktan alınıp Başbakanlığa bağlanması için de başvuru yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adli makamların rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifadesinin alınarak konunun yargıya taşınabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Arıklı, soruşturmanın selameti açısından Limanlar Dairesinin de soruşturma tamamlanana kadar bakanlıktan alınarak Başbakanlığa bağlanması için başvuracaklarını bildirdi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin soruşturma sürecine yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arıklı, "Zaruri bir açıklama" başlığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım ekibinin, soruşturma ve inceleme amacıyla KKTC'ye geldiğini belirtti. Soruşturmanın sağlıklı ve bağımsız şekilde yürütülebilmesi amacıyla Limanlar Dairesi konusunda adım atacaklarını açıklayan Arıklı, "Soruşturmanın selameti açısından, soruşturma bitinceye kadar Limanlar Dairemizin bakanlığımızdan alınıp Başbakanlığa bağlanması için yarın Başbakanlığa müracaat edeceğiz" dedi.

"Dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim"

Gemi kazasında hukuki veya adli bir sorumluluğunun bulunması halinde adli makamların önünde herhangi bir engel olmaması gerektiğini belirten Arıklı, Cumhuriyet Meclisi'ne başvuracağını açıkladı. Arıklı, "Gemi kazasında hukuki ve adli bir sorumluluğumuz varsa, adli makamların bu konuda rahat hareket edebilmesi ve gerektiğinde ifademin alınıp yargıya taşınabilmesi için, yarın Cumhuriyet Meclisi'ne başvurup dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim" ifadelerini kullandı.

Arıklı ayrıca, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin talebinin Cumhuriyet Meclisi'nin yapacağı ilk olağanüstü birleşimde görüşülmesini isteyeceğini bildirdi. Arıklı, aldığı kararın ardından yarın "hükümetten çekilme" gündemiyle yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının da ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Kaynak: İHA

Erhan Arıklı, Denizcilik, Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Bakanı Arıklı, gemi kazası soruşturmasında dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyecek - Son Dakika

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