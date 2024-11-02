KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ameliyat Oldu - Son Dakika
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Politika

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ameliyat Oldu

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, safra kesesi ameliyatı geçirdi, sağlık durumu iyi.

02.11.2024 15:02
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, safra kesesi ameliyatı oldu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde safra kesesinden ameliyat oldu. Ameliyat, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan tarafından gerçekleştirildi. Başbakan Üstel'in ameliyattan çıktığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dün hastaneye başvurmuştu

Başbakan Üstel, yaşadığı mide rahatsızlığı şikayetiyle dün sabah Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan dün Başbakan Üstel'in yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağında rahatsızlığı açıklayacak bir durum saptanmadığını, gerçekleştirilen koroner anjiyosunun da normal çıktığı vurgulamıştı. Prof. Dr. Balkan, "Hastanemizde gerçekleştirilen hepatobiliyer ultrason sonrasında, safra kesesinde boyut artışı ve kese içerisinde yaygın çamur ve milimetrik kristaller saptanmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Rahatsızlığının safra kesesi kaynaklı olduğu açıklanan Başbakan Ünal Üstel geceyi hastaneye geçirmiş, sabah saatlerinde yinelenen tetkikler neticesinde safra kesesi ameliyatı olmasına karar verilmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Ünal Üstel Ameliyat Oldu - Son Dakika

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