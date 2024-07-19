KKTC Başbakanı Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Başbakanı Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Üstel, "Biz barışı kutlarken Rumlar savaşa hazırlık yapmak için Yunanistan'la savunma anlaşması imzalayacak" dedi.

19.07.2024 14:56
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakan Üstel, "Biz barışı kutlarken Rumlar savaşa hazırlık yapmak için Yunanistan'la savunma anlaşması imzalayacak" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında KKTC'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede konuşan Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetiyle geldiklerini ifade ederek, gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti. Dervişoğlu, Kıbrıs meselesini önemli ve kendi meseleleri olarak gördüklerini belirterek, Barış Harekatı'nın herkese, tüm adaya barış ve huzur getirdiğini kaydetti. Dervişoğlu, geride kalan 50 yılda da bunun görüldüğünü, her şeye rağmen KKTC yönetiminin ortaya koyduğu iyi niyeti Rum tarafının doğru algılamadığını, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletlerin de gerekli adımları atmadığını söyledi. İzolasyonların bertaraf edilmesi, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yeri alması, hak ve hukukunun korunması için doğru adımların atılmasında, milli meselede her zaman KKTC'nin yanında ve destekçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) da gözlemci değil, asli üye olması için Türkiye tarafından atılması gereken adımlar varsa destekleyeceklerini kaydetti. Dervişoğlu, Rum yönetimi ve Yunanistan tarafından Kıbrıs Türk halkının haklarının, bağımsızlığının görmezden gelinmesinin kabul edilmez olduğunu vurgularken, Kıbrıs'ın kendileri için stratejik önemi olan bir toprak parçası değil, "kale" olduğunu dile getirdi. İleriye dönük hedeflerde barış, huzur, kardeşlik istediklerini ve bunun için iki devletli bir yapının sürmesini istediklerini belirten Dervişoğlu, yeni maceralara girmenin gereğinin olmadığını, iki egemen eşit devlet tezinin sonuna kadar arkasında olduklarını söyledi.

"Biz barışı kutlarken Rumlar savaşa hazırlık yapmak için Yunanistan'la savunma anlaşması imzalayacak"

Başbakan Ünal Üstel de İYİ Parti heyetini KKTC'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini, ancak Türkiye'nin harekat ile adaya, bölgeye barış, huzur getirdiğini vurguladı. İsrail'in Gazze'yi yok etmek için yaptığı saldırılara işaret eden ve saldırıları herkesin seyrettiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının da aynı acıları yaşadığını belirtti. Üstel, "Biz barışı kutlarken Rumlar savaşa hazırlık yapmak için Yunanistan'la savunma anlaşması imzalayacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) oy birliği ile alınan karar için halkı adına teşekkür eden Üstel, "Bu bizim için ikinci bayram oldu" ifadelerini kullandı. Bunun için Cumhuriyet Meclisini toplayacaklarını belirten Üstel, "Rum zihniyeti değişmedi, değişmeyecek. Bize her türlü baskı yapılıyor ama biz Türkiye ile birlikte gelişmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rum Yönetimi'nin şimdi de KKTC ekonomisini hedef aldığını, ülkeden ev alanları tutukladığını ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) iç hukuk yolu olarak kabul ettiği taşınmaz mal komisyonunun çalıştığını ifade eden Üstel, "Üçüncü Alman vatandaşını tutukladılar, bu KKTC ekonomisine darbe vurmak için yapılıyor" dedi.

Benzin fiyatını düşük tuttuklarını, alışverişin ülkede daha uygun ve ucuz olduğunu, Rum tarafının da ekonomisinin KKTC'ye kaymasını hazmedemediğini belirten Üstel, KKTC ekonomisi iyi noktada olunca tutuklamaların başladığını kaydetti. Güney havalimanını tercih eden üçüncü ülke vatandaşlarına Ercan Havalimanı'nı kullanmaları çağrısında bulunan Üstel, Azerbaycan ile gelişen ilişkiler ve ticarete de değinerek, bunun geliştirileceğini söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Üstel, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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