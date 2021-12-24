Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ahi Evran Üniversitesi Senatosu'ndan fahri doktora - Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a, Ahi Evran Üniversitesi Senatosu'ndan fahri doktora

KIRŞEHİR - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi senatosu tarafından fahri doktora unvanı verildi.

15 Temmuz Milli İrade Salonunda Türk ve KKTC Bayrakları ile karşılanan Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcıları selamladıktan sonra Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile KKTC tanıtım videosunun izledi. Programda; Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kırşehir'e gelmesinin kedisini onurlandırdığını ve üniversite senatosunun Kıbrıs Türkü ve halkın korunmasında gösterilen gayretlerinden dolayı Uluslar Arası İlişkiler alanında fahri doktora unvanının uygun görüldüğünü söyledi.

Rektör Karakaya'nın konuşmasının ardından senato kararı okundu. Doktora töreninin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar; 'Mavi Vatan' konulu konferansla katılımcılara KKTC'nin önemi hakkında bilgilendirdi.