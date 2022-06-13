KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir"

13.06.2022 22:23
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'a resmi ziyaretlerde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'a resmi ziyaretlerde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Tatar, Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıslı Türklere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye ile her zaman iş birliği içindeyiz. Benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra hepinizin de bildiği gibi geçen Nisan ayında Cenevre'de yapılan 5+1 toplantısında biz Türk tarafı olarak artık yeni siyasetimizi gündeme getirmiş ve Kıbrıs'ta artık egemen eşit iki devlet ve eşit ulusal statünün sağlanmasıyla resmi bir müzakere sürecine geçeceğimizi hem BM'ye hem bütün dünyaya ilan etmiş durumdaydık. O toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu benim ilk kez sunduğum öneriye tam destek vermişti. Resmi bir müzakere sürecine geçilecekse bu önerilerimizin kabul edilmesini istiyoruz. BM Genel Sekreteri ortak zemin bulunana kadar sürecin süründürülmesi, ortak zemin bulunması durumunda görüşmelerine yeni bir müzakere sürecine başlanacağını söyledi. Müzakere süreci başlayacaksa önerilerimizin kabul edilmesini bekliyoruz. Ortak zemin bulunana kadar sürecin sürdürülmesi ve ortak bir zemin bulunması durumunda yeni bir zemine geçilmesi gerekmektedir. Bize uygulanan haksızlıklar büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu çağda asla olmaması gereken uygulamalar Kıbrıslı Türklerin üzerinde uygulanmaktadır. Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye ile sürekli istişare içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ortak zemin bulunması halinde müzakerelere yeniden başlanacak"

Ortak zemin bulunması halinde resmi müzakerelere yeniden başlanacağını aktaran Ersin Tatar, "Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve bizim liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş'ın büyük mücadeleleriyle Kıbrıs'ta iki eşit halk olduğunu, iki kurucu ortak olduğunu ve bu Cumhuriyetin garantörü Türkiye Cumhuriyet'i olduğu uluslararası anlaşmalar bağlamında da teyit edilmiştir. Dolayısıyla geçmişi ve tarihimizi çok iyi biliyoruz. Maraş açılımının da bu siyasetin yeni bir boyutu olarak değerlendirmekteyim. Bizim yeni siyasetimizde sunacağımız öneriler vardır. Bunlar egemenlik, eşitlik temelinde iki tarafın bölgesel haklarına, güvenliğine ve istikrarına hizmet edecek şeklinde bir anlayış içerisinde olacaktır" dedi. - LEFKOŞA

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre ile görüştü Çavuşoğlu: Müzakere eşitler arasında olur, yoksa herhangi bir anlamı da olmaz Çavuşoğlu: Müzakere eşitler arasında olur, yoksa herhangi bir anlamı da olmaz
Kaynak: İHA

Nikos Anastasiadis, Kıbrıs, Tatar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement