KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'a resmi ziyaretlerde bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Tatar, Çavuşoğlu'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kıbrıslı Türklere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye ile her zaman iş birliği içindeyiz. Benim cumhurbaşkanı seçilmemden sonra hepinizin de bildiği gibi geçen Nisan ayında Cenevre'de yapılan 5+1 toplantısında biz Türk tarafı olarak artık yeni siyasetimizi gündeme getirmiş ve Kıbrıs'ta artık egemen eşit iki devlet ve eşit ulusal statünün sağlanmasıyla resmi bir müzakere sürecine geçeceğimizi hem BM'ye hem bütün dünyaya ilan etmiş durumdaydık. O toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu benim ilk kez sunduğum öneriye tam destek vermişti. Resmi bir müzakere sürecine geçilecekse bu önerilerimizin kabul edilmesini istiyoruz. BM Genel Sekreteri ortak zemin bulunana kadar sürecin süründürülmesi, ortak zemin bulunması durumunda görüşmelerine yeni bir müzakere sürecine başlanacağını söyledi. Müzakere süreci başlayacaksa önerilerimizin kabul edilmesini bekliyoruz. Ortak zemin bulunana kadar sürecin sürdürülmesi ve ortak bir zemin bulunması durumunda yeni bir zemine geçilmesi gerekmektedir. Bize uygulanan haksızlıklar büyük bir insan hakları ihlalidir. Bu çağda asla olmaması gereken uygulamalar Kıbrıslı Türklerin üzerinde uygulanmaktadır. Rum Lider Nikos Anastasiadis'in önerilerini kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye ile sürekli istişare içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ortak zemin bulunması halinde müzakerelere yeniden başlanacak"

Ortak zemin bulunması halinde resmi müzakerelere yeniden başlanacağını aktaran Ersin Tatar, "Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve bizim liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş'ın büyük mücadeleleriyle Kıbrıs'ta iki eşit halk olduğunu, iki kurucu ortak olduğunu ve bu Cumhuriyetin garantörü Türkiye Cumhuriyet'i olduğu uluslararası anlaşmalar bağlamında da teyit edilmiştir. Dolayısıyla geçmişi ve tarihimizi çok iyi biliyoruz. Maraş açılımının da bu siyasetin yeni bir boyutu olarak değerlendirmekteyim. Bizim yeni siyasetimizde sunacağımız öneriler vardır. Bunlar egemenlik, eşitlik temelinde iki tarafın bölgesel haklarına, güvenliğine ve istikrarına hizmet edecek şeklinde bir anlayış içerisinde olacaktır" dedi. - LEFKOŞA