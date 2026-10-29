KKTC’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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KKTC’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyonda coşkuyla kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde düzenlenen resepsiyonda coşkuyla kutlandı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "103 yıldır bu bayramı kendi bayramı olarak bilen Kıbrıs Türk halkıyla bu bayramı kutlamak benim için çok büyük bir onur" dedi.

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonda coşkuyla kutlandı. Resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan görüntülü mesajı yayımlandı.

Başçeri: "Bu bayramı kendi bayramı olarak bilen Kıbrıs Türk halkıyla bu bayramı kutlamak benim için büyük onur"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri resepsiyonda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nın Kıbrıs Türk halkıyla birlikte kutlanmasının önemine dikkat çekti. Başçeri, "103 yıldır bu bayramı kendi bayramı olarak bilen Kıbrıs Türk halkıyla bu bayramı kutlamak benim için çok büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajında Kıbrıs Türk halkına özel olarak seslendiğini belirten Başçeri, Cumhuriyet Bayramı'nın Türkiye ile Kıbrıs Türk halkının ortak bayramı olduğunu vurguladı. Başçeri, "Aynı şekilde az evvel izlediğimiz video mesajla da tüm dış teşkilatlara gönderilen video mesajla da bu bayramın ortak bir bayramımız olduğunu da Sayın Cumhurbaşkanımız altını bir kere daha çizerek söyledi Kıbrıs Türk halkına. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" dedi.

Resepsiyona katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Şükrü Bilir, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer, gaziler, kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler yer aldı.

Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiLefkoşa BüyükelçiliğiCumhuriyet BayramıPolitikaTürkiyeKıbrısSon Dakika

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