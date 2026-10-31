KKTC'de YSK Başkanı, 6 Aralık'ta yaklaşık 225 bin seçmenin sandığa gitmesini bekliyor

KKTC'de Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek milletvekilliği erken genel seçimi ve yerel seçimlerde yaklaşık 225 bin seçmenin sandığa gitmesinin beklendiğini, karma oy uygulamasının kaldırıldığını, seçmenlerin mühür ve tercih yöntemiyle oy kullanacağını bildirdi.

YSK Başkanı Özerdağ, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda (BRT) yayımlanan Gündem 12 programında seçim hazırlıkları ve yeni oy kullanma sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özerdağ, 6 Aralık seçimleri için yaklaşık 225 bin seçmenin kayıtlı olmasının beklendiğini, ancak kesin seçmen sayısının henüz belirlenmediğini söyledi. Seçmen listelerinin askıya çıkarılmasının ardından yapılacak itirazlar ve düzeltmeler sonucunda kesin sayının açıklanacağını belirten Özerdağ, ilçe bazındaki seçmen sayılarının da gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılabileceğini ifade etti.

Karma oy uygulaması kaldırıldı

Özerdağ, Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda yapılan değişiklikle karma oy uygulamasının kaldırıldığını hatırlatarak seçmenlerin milletvekilliği ve belediye meclis üyeliği seçimlerinde farklı siyasi partilerin adaylarına karma oy veremeyeceğini belirtti. Yeni sistemde mühür ve tercih yöntemlerinin uygulanacağını kaydeden Özerdağ, vatandaşların oylarını nasıl kullanacaklarına ilişkin seçim öncesinde görsel bilgilendirme çalışmaları yapılacağını söyledi.

Seçmen listeleri 1 Kasım'da askıya çıkacak

YSK'nın seçim takvimine göre geçici aday listeleri 31 Ekim'de ilan edilecek. Sandık seçmen listeleri ise 1 Kasım'da askıya çıkarılarak 7 gün süreyle vatandaşların incelemesine sunulacak. Adaylıkların 8 Kasım'da kesinleşmesinin ardından kesin aday listeleri 9 Kasım'da açıklanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek kura çekimiyle adayların oy pusulalarındaki sıralaması belirlenecek. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy pusulalarının basımına başlanacak.

Seçmenler sandıklarını internetten öğrenebilecek

Özerdağ, vatandaşların seçmen listelerinde isimlerinin bulunup bulunmadığını YSK'nın internet sitesi üzerinden kontrol edebileceğini belirtti. Kesin seçmen listelerinin açıklanmasının ardından vatandaşların hangi sandıkta oy kullanacaklarını da internet üzerinden öğrenebileceklerini kaydeden Özerdağ, seçmen kartlarının posta yoluyla gönderileceğini ifade etti. Sandık yerlerinin belirlendiğini ve sandık kurullarına gerekli eğitimlerin verileceğini aktaran Özerdağ, seçimlerin güvenli ve demokratik ortamda gerçekleştirilmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. Özerdağ, vatandaşlara seçim günü sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.