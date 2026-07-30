KKTC'den AB Temsilcisine Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Raffaele Fitto'nun adaya gerçekleştirdiği ziyarete tepki göstererek, "Bizim açımızdan hiçbir meşruiyet taşımamaktadır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıs özel temsilcisi olarak görevlendirilen Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto'nun adaya gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fitto'nun ziyaretinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs temaslarının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin dahi Kıbrıs konusunda özel temsilci atamaktan kaçındığı ve yalnızca şahsi temsilci görevlendirdiği bir dönemde, taraflar arasında resmi müzakere süreci bulunmamasına rağmen Avrupa Birliği'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) talebi üzerine ve KKTC'nin rızası alınmaksızın "sözde Kıbrıs özel temsilcisi" görevlendirdiği ifade edildi.

"Kendisinin de herhangi bir şekilde muhatap alınması söz konusu değildir"

Söz konusu atama ile Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayıldığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu sıfatla ülkemizde yürüteceği herhangi bir faaliyet veya muhtemel bir sürece müdahil olma girişiminin hükümetimizce kabul edilmesi mümkün olmamakla birlikte, kendisinin de herhangi bir şekilde muhatap alınması söz konusu değildir" denildi.

"AB tarafsızlığını yitirmiştir"

Açıklamada, AB'nin 2004 yılında GKRY'nin tek taraflı olarak üyeliğe kabul etmesiyle Kıbrıs meselesindeki tarafsızlığını kaybettiği vurgulandı. Bu kararın Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu güçlendirdiği belirtilen açıklamada, statü eşitsizliğinin derinleştiği ve iki taraf arasında anlaşmaya varılmasının önündeki en önemli engellerden birinin AB'nin izlediği politika olduğu kaydedildi.

"Önce izolasyonların kaldırılması yönünde adım atılmalı"

Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesine yapıcı katkı sunmak istemesi halinde öncelikle Kıbrıs Türk halkına verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini belirtilen açıklamada, siyasi, ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda uygulandığı belirtilen izolasyonların kaldırılması yönünde somut adımlar atılması çağrısı yapıldı. Açıklamada, Avrupa Birliği'nin oy birliğiyle karar alma mekanizması nedeniyle bu beklentinin karşılanmasının mümkün görünmediği ifade edildi.

Açıklamada, Ada'da iki ayrı halk, iki ayrı devlet ve iki ayrı demokratik otoritenin bulunduğu belirtilerek, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçeklerin kabul edilmesi, tarafların egemen eşitliği ile eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesi ve iki devlet arasında iş birliğine dayalı bir ilişkinin kurulmasıyla mümkün olacağı vurgulandı. Açıklamada, bu gerçekler kabul edilmeden atılacak tek taraflı adımların Kıbrıs Türk halkı açısından hukuki veya siyasi herhangi bir sonuç doğurmayacağı ifade edildi.