KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Sert Tepki - Son Dakika
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KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Sert Tepki

08.06.2026 20:30
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Ünal Üstel, anlaşmanın Kıbrıs'taki dengeleri bozduğunu ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) Kıbrıs'taki mevcut gerçekleri ve bölgesel dengeleri göz ardı ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki istikrarı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

KKTC'den Fransa ile GKRY arasında imzalanan ve Fransız askerlerine belli şartlar altında GKRY'de konuşlanma imkanı tanıyan Kuvvetler Statüsü Anlaşması'na (SOFA) sert tepki geldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada, anlaşmanın Kıbrıs Adası'nın mevcut gerçeklerini, uluslararası hukukun temel ilkelerini ve bölgede hassasiyetle korunması gereken dengeleri göz ardı eden son derece yanlış bir adım olduğunu ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü"

Üstel, anlaşmanın adadaki mevcut durumu ve Kıbrıs Türk halkının varlığını yok sayan tek taraflı bir anlayışın ürünü olduğunu belirterek, tarihi, hukuki ve siyasi gerçeklerden kopuk bu yaklaşımın bölgede barışa, istikrara ve güven ortamına herhangi bir katkı sağlamasının mümkün olmadığını kaydetti.

"Adayı askeri rekabetin parçası haline getiriyor"

Başbakan Üstel, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in göreve geldiği günden bu yana Rum tarafını yabancı askeri unsurların konuşlanma merkezi haline getirme yönünde sistematik adımlar attığını belirtti. Üstel, "Bu politikalar yalnızca Kıbrıs'ın değil, Doğu Akdeniz'in tamamının güvenliği açısından kaygı verici gelişmelerdir. Ada'yı bir iş birliği ve diyalog zemini olmaktan çıkarıp askeri rekabetin parçası haline getirmeye yönelik bu anlayış, bölgesel gerilimi artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır" dedi.

"Yabancı askeri personelin varlığının kalıcı hale getirilmesine yönelik hukuki zemin oluşturuldu"

Üstel, imzalanan anlaşma ile yabancı askeri personelin adadaki varlığının daha kalıcı hale getirilmesine yönelik hukuki bir zemin oluşturulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Adası ile hiçbir tarihi, coğrafi veya siyasi bağı bulunmayan Fransa'nın bölgede askeri varlığını artırmaya yönelik girişimlerinin Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri olumsuz etkileyecek nitelikte olduğunu ifade etti. Açıklamasında Rum yönetiminin İsrail ve Fransa ile geliştirdiği askeri ve stratejik iş birliklerine de değinen Üstel, bu politikaların Kıbrıs'ı barış ve istikrar ekseninden uzaklaştırdığını, bölgedeki kutuplaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

"Kalıcı çözüm egemen eşitlik ve eşit statüden geçiyor"

Başbakan Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Mara Angela Holgun Cuellar'ın Ada'daki temaslarını sürdürdüğü ve taraflar arasında diyaloğun teşvik edilmeye çalışıldığı bir dönemde böylesi bir askeri anlaşmanın imzalanmasının yapıcı çabalara hizmet etmediğini ifade etti. KKTC Başbakanı, "Kıbrıs Türk tarafı olarak Ada'da kalıcı bir çözümün, sürdürülebilir istikrarın ve gerçek anlamda barışın ancak iki halkın egemen eşitliği ile iki devletin eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olacağına olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'deki dengeleri kendi lehine değiştirme amacıyla hareket eden çevrelere de mesaj veren Üstel, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını hedef alan hiçbir girişimin amacına ulaşamayacağını belirtti. Üstel, "Bu tür adımların neden olacağı olumsuz sonuçlar, en başta Rum yönetiminin güvenliğini ve bölgesel istikrarı etkileyecektir. Gerginliği artıran değil, iş birliğini teşvik eden politikalar izlenmesi tüm tarafların ortak yararınadır" dedi.

Başbakan Üstel, uluslararası toplumu Kıbrıs'ın gerçeklerini dikkate almaya, uluslararası hukuka bağlı kalmaya ve Kıbrıs'ta mevcut iki devletli gerçekliğe saygı göstermeye davet etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Ünal Üstel, Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'den Fransa-GKRY Anlaşmasına Sert Tepki - Son Dakika

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