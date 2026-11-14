KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, İslamabad\'da KKTC Temsilciliğini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da KKTC Temsilciliğini ziyaret etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Başkent İslamabad'da Pakistan makamları tarafından resmi protokolle karşılanan Ertuğruloğlu, temasları çerçevesindeki ilk ziyaretini kentteki KKTC Temsilciliğine yaptı.

KKTC'nin İslamabad Temsilcisi Buket Kop ve temsilcilik görevlileriyle bir araya gelen Ertuğruloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Kop, temsilciliğin faaliyetlerine ilişkin Bakan Ertuğruloğlu'na bilgi sundu.

İslamabad'daki temasları kapsamında Pakistan devlet televizyonuna da konuşan Ertuğruloğlu, güncel gelişmelere ilişkin sorularını cevapladı. Ertuğruloğlu, dost ve kardeş ülke Pakistan'ın Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Pakistan'a teşekkür etti.