KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez"
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez"

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez"
20.02.2026 21:02
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs politikalarını sert bir dille eleştirerek, "Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki politikası değişmez. Egemen eşit iki devlet.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs politikalarını sert bir dille eleştirerek, " Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki politikası değişmez. Egemen eşit iki devlet. Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs politikası üzerinden KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yönelik eleştirilerde bulundu. Ertuğruloğlu, mevcut politikanın "egemen eşit iki devlet" çizgisiyle örtüşmediğini savunarak, kamuoyuna açık mesajlar verdi. Ertuğruloğlu, açıklamasının başında eleştirilerinin şahsi değil, tamamen Kıbrıs meselesine ilişkin olduğunu vurgulayarak, "Benim konuştuğum Kıbrıs konusu. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı isem benim görevim Cumhurbaşkanı'nın sürdürmekte olduğu politikanın neden yanlış olduğunu, ne anlama gittiğini, oluşturulmak istenen algının ne kadar yanlış olduğunu vurgulamaktır" dedi.

Erhürman ile kişisel bir sorunu olmadığını ifade eden Ertuğruloğlu, "karşılıklı sevgi ve saygı" bulunduğunu ancak Kıbrıs konusunun insani boyutlardan ayrı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Erhürman'ın politikaları Kıbrıs Türkü'ne zaman kaybettiriyor"

Ertuğruloğlu, Erhürman'ın politikalarına yönelik eleştirisinde, izlenen politikanın KKTC'ye zarar verdiğini savunurken, Cumhurbaşkanı'nın bunu bilinçli bir şekilde yaptığını düşünmediğini söyledi. Bakan, "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın hain olduğunu asla düşünmem ama zarar veriyor. Hem Kıbrıs Türkü'ne zaman kaybettiriyor hem de statü kaybettiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı'nın Ankara ile istişare halinde hareket ettiği yönündeki söylemlerine de değinen Ertuğruloğlu, bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

"Egemen eşitlik ile eşit egemenlik aynı değil"

Basın toplantısında en dikkat çeken başlıklardan biri kavram tartışması oldu. Ertuğruloğlu, "egemen eşitlik" ile "eşit egemenlik" kavramlarının taban tabana zıt olduğunu savundu. Bakan Ertuğruloğlu, "Egemen eşitlik iki devlettir. Eşit egemenlik tek devlettir, tek egemenliktir, tek uluslararası kişiliktir. Eşit egemenlik budur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın "eşit egemenlik" söylemiyle tek devlete işaret ettiğini iddia eden Ertuğruloğlu, bunun KKTC'nin ortadan kaldırılmasına yönelik bir yaklaşım olduğunu öne sürdü. Bakan, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı egemen eşitlik değil de eşit egemenlik savunuyorsa, Cumhurbaşkanı olduğu devletin ortadan kaldırılmasını hedefliyor demektir" ifadelerini kullandı.

"Masadan kaçmamak ne kazandırdı?"

Cumhurbaşkanı'nın "masadan kaçmam" söylemini de eleştiren Ertuğruloğlu, masanın hangi statüde ve hangi zeminde kurulacağının açıklanmadığını ifade etti. "Bu masa hangi masadır? Hangi statüyle oturacaksınız? Rum hala 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatını koruyacaksa, ambargoları sürdürecekse, biz o devletin toplumu gibi muamele göreceksek, masadan kaçmamanın ne anlamı var?" açıklamasını yaptı.

"Sorun Rum'un Kıbrıs Cumhuriyeti statüsüdür"

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun temelinde Rum tarafının uluslararası alanda "Kıbrıs Cumhuriyeti" olarak kabul görmesinin yattığını savundu. Dışişleri Bakanı, "Kıbrıs sorunu sadece ve sadece Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul görmesidir. Bütün problemlerimizin temelinde yatan neden budur" ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ulusal konsey kararlarını hatırlatan Ertuğruloğlu, bu kararlarda "tek devlet, tek egemenlik, tek uluslararası kişilik, Türk askerinin çekilmesi ve garanti sisteminin kaldırılması" hedeflerinin yer aldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1964 tarihli kararına ve 2004'te Rum tarafının AB üyeliğine atıf yaparak, bu adımların sorunu kilitlediğini belirtti.

"Üç D'nin iki yolu var"

Bakan, kamuoyunda "Üç D" olarak ifade edilen doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temas konusuna da değindi. Ertuğruloğlu, "Üç D'nin kullanılabilmesinin sadece iki yöntemi var. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıdır. İkinci yöntem ise Rum'un 'Kıbrıs Cumhuriyeti' sıfatıyla vereceği icazetle kullanılmasıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Ertuğruloğlu, Rum'un icazetine dayalı bir modelin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Çözüm, mevcut durumdur"

Kıbrıs'ta fiili durumun çözüm olduğunu savunan Ertuğruloğlu, iki egemen eşit komşu devlet modelinin tek gerçekçi yol olduğunu dile getirdi. Bakan, "Çözüm mevcut durumdur. İki egemen eşit komşu devlet. Bu 'de facto'çözümdür. 'De jure' değildir" ifadelerini kullandı. KKTC Dışişleri Bakanı, yasal çözümün ancak Rum tarafının buna imza koymasıyla mümkün olacağını ifade etti.

"Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki politikası değişmez"

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin resmi tezine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "egemen eşit iki devlet" politikasını vurguladığını hatırlattı. Bakan, "Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki politikası değişmez. Egemen eşit iki devlet. Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez" dedi.

"Kıbrıs davası ulusal davadır"

Basın toplantısının sonunda Kıbrıs meselesinin yalnızca Kıbrıs Türk halkının değil, Türk ulusunun ulusal davası olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Türkiye ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, "Kıbrıs davası ulusal davadır. Bu davanın savunulması ve şekillenmesi ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile beraber yapılır" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tahsin Ertuğruloğlu, Basın Toplantısı, Dış Politika, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez' - Son Dakika

SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "Türkiye ciddi bir devlettir, bugün başka yarın başka politika benimsemez" - Son Dakika
