Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye- Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan kararını reddettiklerini belirterek, "Avrupa Parlamentosu'nun iki egemen devlet arasında akdedilen uluslararası anlaşmaları hükümsüz kılma yönünde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 26 Kasım'da kabul edilen Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı hedef alan 25 maddelik karara tepki gösterdi. Bakanlık, Türkiye ve Libya'ya mutabakatın yanı sıra hidrokarbon kaynaklarına ilişkin anlaşmaları da iptal etme çağrısında bulunulan AP kararının bağlayıcılığının bulunmadığına dikkat çekerek, "Bağlayıcılığı bulunmayan söz konusu karar, Doğu Akdeniz'deki hukuki ve siyasi gerçekleri göz ardı eden, tek taraflı ve bölgedeki mevcut anlaşmazlıkların adil ve kalıcı çözümüne katkı sağlamaktan çok uzak siyasi bir girişimdir. Avrupa Parlamentosu'nun iki egemen devlet arasında akdedilen uluslararası anlaşmaları hükümsüz kılma yönünde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır" dedi.

Avrupa Birliği'ne (AB) bölgedeki politikalarını hukuki ve siyasi gerçekler temelinde şekillendirmesi çağrısında bulunulan açıklamada, "Avrupa Birliği'nin bölgede kalıcı barış, istikrar ve iş birliğinin ancak karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine dayalı bir anlayışla mümkün olabileceğini idrak etmesi ve politikalarını bu gerçekler temelinde şekillendirmesi gerektiğini bir kez daha belirtmek isteriz" denildi.