MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" açıklaması yaptı.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının Ada'ya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › KKTC Güvenliği için F-16 Planları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?