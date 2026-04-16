KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Kepez Belediyesi\'nde

16.04.2026 13:46  Güncelleme: 13:47
KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Heyet, ayrıca Kepez'deki hizmet çalışmalarını yerinde inceleyecek.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile beraberindeki heyeti ağırladı. Heyet, başkanlık makamındaki görüşmelerin ardından Başkan Mesut Kocagöz'ün rehberliğinde Kepez'deki hizmet çalışmalarını yerinde inceleyecek.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, KKTC heyetini ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Makamdaki kabulde konuşan Ataoğlu, Kepez Belediyesi ile uzun yıllardır süregelen iş birliğinin önemine dikkat çekerek, kardeş belediye ilişkilerinin güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataoğlu, KKTC ile Türkiye'nin "bir bütün" olduğunu vurgulayarak, iki toplum arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti. Ayrıca sıcak karşılamadan dolayı Başkan Mesut Kocagöz ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan Kocagöz ise Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının önemine vurgu yaparak, iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Kocagöz, KKTC ile Türkiye'nin güçlü bağlarına vurgu yaparak, iki ülke arasındaki iş birliğinin özellikle turizm ve istihdam alanlarında daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Dünya genelinde Türk dünyasının büyük bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Kocagöz, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Başkan Kocagöz, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'na Türk bayrağı hediye etti. KKTC heyeti, makamdaki buluşmanın ardından Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün rehberliğinde Kepez'deki hizmet çalışmalarını yerinde inceleyecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

