Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir" - Son Dakika
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Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir"

12.08.2022 21:09
Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cumhuriyet Parkı tartışmalarına ilişkin, "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cumhuriyet Parkı tartışmalarına ilişkin, "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir. Parkı 2021 yılının eylül ayında İzmit Belediyesinin kendisine tahsis etmemiz için yazısı var. Burada İzmit Belediyesi mülkiyeti bize ait olan bir yerin tahsisini istiyor. Madem elinden alınacak neden bizden tahsisini istiyor?" dedi.

İzmit Belediyesi, Cumhuriyet Parkı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılacağı ve ranta kurban edileceğini iddia etmişti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne aittir"

Balamir Gündoğdu, "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir. Parkı 2021 yılının eylül ayında İzmit Belediyesi kendisine tahsis etmemiz için yazısı var. Burada İzmit Belediyesi mülkiyeti bize ait olan bir yerin tahsisini istiyor. Madem elinden alınacak neden bizden tahsisini istiyor? Bu yazı üzerine biz 18 Ocak 2022 tarihindeki meclis toplantısında bu konuyu gündeme aldık. Sayın başkanımız meclis toplantısında sadece parkın içinde bulunan kafeyi İzmit Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilebileceğini söyledi. 'Parkı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapsın gerekirse İzmit Belediyesine verelim' demiştir. Bu meclis kararından sonra biz oraya bir proje hazırladık ve projemizi orası sit alanı olduğu için hem Kültür Varlıklarından hem de Tabiat Varlıklarından onay alarak projeyi kurula onaylattık. Projemizi onaylattıktan sonra çalışmaya başladık" dedi.

"Projenin içerisinde ranta dair en ufak bir yapı mevcut değildir"

Cumhuriyet Parkı'nın rant alanı yapılacağı iddialarına cevap veren Gündoğdu, "Proje çerçevesinde yel piyano su, sesli adım taşları, uyum çiçekleri, su oyun alanı, oturma alanı, armoni çanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu yapılacaktı. Park bu şekilde olduğu zaman gelen giden insan sayısı elbette artacaktı. Bunun sonucunda da esnafımızın cebine birkaç kuruş daha fazla para girecekti, tıpkı Cumhuriyet Bulvarı'nda yaptığımız gibi. Bu projenin içerisinde ranta dair en ufak bir yapı mevcut değildir" diye konuştu.

"Hukuki zeminden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz"

Gündoğdu, sözlerini şöyle noktaladı:

"9 Ağustos 2022'de İzmit Belediyesi parkla ilgili bize yazdı. Tahsis süresi sona ermiş olan Cumhuriyet Parkı'nın belediyemiz adına bedelsiz devredilmesini istiyor. Mesajın içeriğinde 'elimizden alınan' ifadesini kendi yazsında çürütmüş oluyor. Biz hukuki zeminde ilerlemeye devam edeceğiz. Kamu düzenini bozucu ve engelleyici birtakım işlemler olacağını duyuyoruz. İzmit Belediyesi bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor. Kamu düzenin kimler tarafından sağlanacağı ve kamu hizmetlerinin engellendiği zaman neler yapılacağı bellidir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak parkı yapacağız. Hukuki zeminden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: 'Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genel Sekreter Balamir Gündoğdu: "Cumhuriyet Parkı'nın mülkiyeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir" - Son Dakika
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