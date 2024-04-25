Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! "Yorumsuz" ifadesiyle video paylaştılar - Son Dakika
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Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! "Yorumsuz" ifadesiyle video paylaştılar

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında bir yol çalışması esnasında "yetki alanı" arbedesi yaşandı. Çıkan kavgayla ilgili taraflar birbirini suçlarken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "Yorumsuz" başlığıyla bir paylaşım yaptı. Gerginlik anına ilişkin videoya da yer verilen paylaşımda "Ekiplerimiz İzmit Belediyesi'nin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir, takdir halkımızındır" ifadelerine yer verildi.

25.04.2024 14:43  Güncelleme: 15:00
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İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' arbedesi yaşandı.

BAŞKAN HÜRRİYET: ARTIK SABRIMIZ TÜKENDİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve diğer belediye çalışanlarının, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saldırıya uğradığın belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Artık bu noktada sabrımız tükendi. Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimize saldırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! 'Yorumsuz' ifadesiyle video paylaştılar

"BU OLAYIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Biz uzlaşma çağrılarımıza rağmen, bu engelleme taktiklerini aşan bir noktaya geldik ve fiziksel şiddete başvuruyorlar. Hiçbir müdürümüzü ve çalışanımızı bu şekilde hedef almayı kabul etmiyorum. Bu olayın bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! 'Yorumsuz' ifadesiyle video paylaştılar

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YANIT GECİKMEDİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in açıklamalarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de "Yorumsuz" başlıklı bir paylaşımla yanıt verdi. Hürriyet'in tartışma anlarının da yer aldığı videoya yer verilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"İzmit Belediyesi'nin değil Şehir Hastanesi sorumluluğunda olan alana, Şehir Hastanesi Yönetiminin daveti ile vatandaşların ulaşım kolaylığını sağlayacak kapı düzenlemesini yapmak üzere gitmiş olan çalışma arkadaşlarımız, İzmit Belediyesi ekiplerinin engellemesi ile karşılaşmış ve çıkan arbedede çalışma arkadaşlarımız darp edilmiştir. Takdir halkımızındır."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! 'Yorumsuz' ifadesiyle video paylaştılar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden arbede açıklaması! "Yorumsuz" ifadesiyle video paylaştılar

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Son Dakika Politika Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! 'Yorumsuz' ifadesiyle video paylaştılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden arbede açıklaması! "Yorumsuz" ifadesiyle video paylaştılar - Son Dakika
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