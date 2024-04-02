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Kocaeli Körfez'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi - Son Dakika
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Politika

Kocaeli Körfez'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi

Kocaeli Körfez\'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde CHP temsilcilerinin, 401 sandıkta oyların yeniden sayılması talebi İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı ilçede CHP adayı Tayfun Balıkçı ise 32 bin 814 oy almıştı.

02.04.2024 00:45  Güncelleme: 00:47
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi.

CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 98 bin 821 seçmenin oy kullandığı 401 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.

İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna yeniden itiraz hakkı bulunuyor.

Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kocaeli Körfez'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi - Son Dakika

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