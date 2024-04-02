Kocaeli Körfez\'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, seçim sonuçlarını başarı olarak değerlendirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.