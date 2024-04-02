Kocaeli'nin Körfez ilçesinde İlçe Seçim Kurulu, 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için yapılan itirazı kabul etmedi.
CHP temsilcileri, ilçe seçim kuruluna başvurarak, 98 bin 821 seçmenin oy kullandığı 401 sandıkta oyların yeniden sayılmasını istedi.
Talebi değerlendiren Körfez İlçe Seçim Kurulu, parti temsilcilerinin itirazını reddetti.
İlçe seçim kurulunun ret kararına karşı parti temsilcilerinin il seçim kuruluna yeniden itiraz hakkı bulunuyor.
Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.
Son Dakika › Politika › Kocaeli Körfez'de oyların yeniden sayımı talebi reddedildi - Son Dakika
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla seçim sonuçlarına itirazda bulunacaklarını duyurdu. Savaş, itirazın detaylarını ve süreci açıkladı.
31 Mart yerel seçimleri sonuçlandı. Mevcut Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, AK Partili rakibi Murat Kurum'a 11 puan fark atarak yüzde 51,14 ile seçimi kazandı. İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, 184 üye sayısı ile İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun da CHP'de olduğunu ifade etti. Akıllara ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki yerel seçimlerde İBB yönetimine yönelik yaptığı "topal ördek" yorumu geldi.
Kırklareli'nde gerçekleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kutlama yaptı, Hüsnü Şenlendirici konser verdi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, SEKA Park'ta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının başarı olduğunu belirtti. Büyükakın, halkın iradesine saygı duyduklarını ve seçim sonuçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek dersler çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, gerçek belediyecilik ile algı belediyeciliği arasındaki farkın ortaya çıkacağını vurguladı ve Cumhurbaşkanı'nın seçim sonuçlarını takdirle karşıladığını ifade etti.
Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde kararını verdi. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlere kadın adaylar da damga vurdu. 81 ilden 11 kadın adayın sandıktan zaferle çıktığı seçimde, AK Parti'den 1, CHP'den 6 ve DEM Parti'den ise 4 kadın siyasetçi, aday gösterildikleri illerde ipi göğüsledi.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde İYİ Parti'den belediye başkanlığını kazanan Bülent Kara'nın evinin önüne gelen bir kişi, silahla havaya ateş açarak Kara'yı dışarıya çağırdı. Polis ekipleri olaya hızlı bir şekilde müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce köyünü ziyaret ederek mevcut belediye yöneticilerine personel maaşlarının bayram öncesi ödenmesi çağrısında bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?