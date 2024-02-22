Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: \'Kocasinan\'da yaşamak ayrıcalıklıdır\'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar çalıştıklarını ve yapılan hizmetlerle yeni bir şehir kurduklarını söyledi.
Şeker Mahallesi'nde bölge sakinleriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşları tek tek dinleyip, onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini ifade etti.
'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, her mahalle için projeler geliştirdiklerini ve imkanlar ölçüsünde çözmeye çalıştıklarını belirterek, "9 yıldır Kocasinan'ın her bir mahallesine hizmet ediyoruz. İlçemizde her bir cadde ve sokakta izimiz var. Özellikle geçtiğimiz hafta açılışı yaptığımız Kayseri'mizde en büyük tesis olan 41.tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Kayseri'mizde en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti, Kocasinan Belediye'mizdedir. Başka bir belediyede yok. Agrega üretim tesisi de Kayseri'de tek, kendi agregasını, kendi altyapısını, kendi mıcırını üreten merkezdir. Özellikle geçen sene aldığımız asfalt freze aracı, bir tek Kocasinan Belediyesi'nde vardır. 500 bin Euro değerinde bir araçtır. Bunların hepsini kendi öz sermayemizle 5 yıl içerisinde üreterek, yapmış olduğumuz işlerdir. Bu kaynakların hepsi, Kocasinan Belediyesi'nin kendi öz sermayesi, Kocasinan'da yaşayan vatandaşların kendi paralarının doğru bir şekilde yönetilmesiyle oluşturulmuş işlerdir. Bu 3 tesisin bedeli, 200 Milyon TL'ye mal olmuştur. Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen bizim yaptığımız kadar yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, altyapı yapan ve bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Türkiye genelinde kamu ve özelde bir bankaya bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Bundan sonrada yürümek yok, koşmak var diyoruz. İnşallah örnek ve model olacak yeni projelerimizle Kayseri'mize yakışır hizmetler yapmaya devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.
Bölge sakinleri ise Kocasinan Belediyesi'nin mahalleye yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ
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