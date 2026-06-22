Koçyiğit'ten 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika
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Koçyiğit'ten 12. Yargı Paketi Eleştirisi

Koçyiğit\'ten 12. Yargı Paketi Eleştirisi
22.06.2026 15:34
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DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, 12. Yargı Paketi'nin toplumsal adalet beklentilerini karşılamadığını belirtti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine ilişkin, "Hem cezaevinde olan mahpusların beklentilerini hem toplumun adalet beklentisini karşılamayan bu paketin gerçek anlamda derde derman olmadığı açık ve net." dedi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" sürecinin yol alabilmesi için yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporu anımsatan Koçyiğit, "Meclis Başkanı tıpkı komisyon sürecinde olduğu gibi bugün de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli, bu tarihi süreçte gerçek anlamda barış için rolünü oynamalı ve kolaylaştırıcı bir misyonla bu sürece sahip çıkmalıdır. 'Yasal barış, yasal çözüm, yasal adım' diyoruz. Bütün bu yasallıklar olmadan sürecin gerçek anlamda güvenceden yoksun olacağının bir kez daha altını çizmek istiyoruz." diye konuştu.

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu paket toplumun beklentilerine yanıt veren bir paket değil. Bugün ülkede ciddi bir adalet, eşitsizlik, yargı krizi var. Bu ülkede yargının siyasallaşma hali var. Yargının siyaseti dizayn etme gerçeği var. Ama ne yazık ki, hazırlanan ve bugün kamuoyuyla paylaşılan teklif metninin bütün bu dertlere derman olacak bir bakış açısından uzak olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bugün yapılması gereken demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti büyütecek paketler ve yasalar yapmaktır. Ama ne yazık ki teknik düzenlemelerle yine palyatif, günü kurtarmaya dair yaklaşımla AKP iktidarının sürece yaklaştığını görüyoruz. Hem cezaevinde olan mahpusların beklentilerini hem toplumun adalet beklentisini karşılamayan bu paketin gerçek anlamda derde derman olmadığı açık ve net."

Koçyiğit, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, meslekte 7 hizmet yılını dolduran sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmesine ilişkin düzenlemenin yer aldığını belirterek, "farklı meslek gruplarından atanmayı bekleyen milyonlarca genç olmasına rağmen sadece bir kesime ayrıcalık tanınmasının hakkaniyetli olmadığını" savundu.

DEM Parti tarafından 27-28 Haziran'da Van, Diyarbakır, Mersin ve İstanbul'da "Demokratik Toplumla Özgürlüğe" mitingleri düzenleneceğini dile getiren Koçyiğit, "Bu konuda en başta hükümeti, İçişleri Bakanlığını ve olası bütün provokasyonlara karşı da bunu düzenleyenleri bir kez daha uyarmak istiyoruz: Toplumu karşı karşıya getirmeye çalışan, çözümsüzlük aklını büyütmeye çalışan bu anlayışa hiç kimsenin geçit vermemesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bizim mitinglerimiz barışçıl birer toplantıdır. Anayasal demokratik hakkımızı kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, milletvekillerinin basın toplantısı yaptığı salondaki kürsü ve arkasındaki panoda görsel tasarım modernizasyonu yapıldığı görüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, DEM Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koçyiğit'ten 12. Yargı Paketi Eleştirisi - Son Dakika

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