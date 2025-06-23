Koçyiğit'ten Barış ve Demokratikleşme Çağrısı

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu'yla ilgili bir görüşme daveti var, çağrısı var. Her şeyden önce bu çağrıdan, bu davetten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz" dedi.

Koçyiğit, TBMM basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Koçyiğit, İran İsrail gerilimini hatırlatarak, "Gerçekten Orta Doğu'da yangın her geçen gün büyüyor ve özellikle İsrail'in İran'a saldırısıyla beraber yeni bir savaş cephesi daha açıldığını görüyoruz. Sonra bu savaşa ABD'nin fiili olarak müdahil olmasıyla beraber aslında çatışma ve çözümsüzlüğün gittikçe derinleştiğini ve savaşın bölgeselleşmesi veya yaygınlaşması riskinin de gün geçen her geçenin daha da arttığını görüyoruz. Şimdi bitmeyen savaşlar ne yazık ki Orta Doğu'ya bir kader olarak dayatılmaya çalışılıyor. Herkes kendi coğrafyasından uzak yerlerde savaşı çatışmayı derinleştirerek bir şekilde ayakta kalmaya ve kendi iktidarını kendi ülkesinin bekasını kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da yaşayan halkın her gün öldüğünü belirten Koçyiğit, "Orta Doğu'daki barışın aslında halkların geleceğinin temel göstergesi olduğunu, bir arada yaşamak için barışa ihtiyacımız olduğunu ve Orta Doğu'daki barışın aslında dünya barışının öncüsü olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Halkların ortak ve eşit geleceğini esas alan ve diyalog ve diplomasiyi geliştirecek bir sağduyuya hepimizin ihtiyacı var. Daha fazla savaş, daha fazla kaos değil, daha fazla diyalog, daha fazla barışçıl müzakere için herkesin kolları sıvaması gerektiğini ve bu konuda da uluslararası kurumlarından sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bütün bu savaş politikalarının ve çözümsüzlüğün sadece aslında savaşın sıcak olarak yaşandığı cephelerde değil bütün bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ve sadece istikrarsızlaştırmakla insanların yaşamını kaybetmesinde sonuçlanmadığını aynı zamanda çok büyük ekonomik krizleri tetiklediğini çok büyük küresel ekonomik krizleri tetiklediğinin de altın içine mevcut İran'a yönelik savaş ve müdahale bunun kapısını aralamış durumda her geçen gün aslında bu gittikçe de derinleşme riskiyle karşı karşıya. Tabii sadece ekonomi krizleri tetiklemiyor. Aynı zamanda bölgede aslında henüz istikrara kavuşmamış" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu hafta bütün Grup Başkanvekilleri ile görüşeceğini söyleyen Koçyiğit, "Toplumsal Barış ve Demokratikleşme Komisyonu'yla ilgili bir görüşme daveti var, çağrısı var. Her şeyden önce bu çağrıdan, bu davetten büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bütün partilerin buraya çağrılmış olmasından büyük memnuniyet duyduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Meclisin çalışma dönemine ara vermeden yani tatile girmeden önce bu girişimin başlatılmış olması ve devamı için de yola konulmuş olmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii komisyon için biz de bir taslak çalışma yaptık. Bir hazırlığımız var. Bu hazırlık daha ziyade aslında ortaklaşmaya ve uzlaşıya katkı mahiyetinde bir hazırlıktır. Hazırlıklarımızı oluştururken komisyonun en demokratik şekilde nasıl işleyebileceğini, katılımın ve uzlaşmanın en verimli şekilde nasıl gerçekleşebileceği üzerine daha ziyade bir çerçeve oluşturmaya çalıştık. Komisyonun ülkenin yıllardır içinde bulunduğu çatışmalı sürecin sonlandırılması, çatışmaların ortadan tamamen kalkması için aslında barış yolunu açma, barış yolunu büyütme konusunda çalışacağına olan inancımızın altını çizmek istiyoruz. Bu komisyonun en geniş toplumsal mutabakat ve en geniş siyasal mutabakat kurulması önceliklerimizden birisidir. Bunu umut ediyoruz. Bunu arzu ediyoruz. En önemlisi ise İmralı'da görüşmelerde Öcalan'ın sıkça altını çizdiği yasal çerçeve açısından da bu sürecin bir ön hazırlık olarak ele alınması ve bu yönde şekillenmesi de bizler açısından çok önemlidir. Bir diğer önemli başlık komisyonun hem kamuoyu hem de mecliste barıştan ve demokrasiden yana olan partiler açısından sürecin şeffaflaşmasına hizmet etmesidir" dedi. - ANKARA