Koçyiğit'ten Rapor İle İlgili Açıklamalar
Koçyiğit'ten Rapor İle İlgili Açıklamalar

16.02.2026 15:32
DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, komisyon raporuna eleştiriler ve öneriler sundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna ilişkin, "Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz bu yönde." açıklamasında bulundu.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Toplum nezdinde "başa dönülecek hiçbir tartışmaya mahal verilmemesi" gerektiğini söyleyen Koçyiğit, "Bugün, çözümsüzlükte ısrar eden her tutum ve yaklaşımın bizlere, memlekete büyük kaybettireceğini, memleketin huzurundan, gençlerin geleceğinden çalacağını ifade etmemiz gerekir." dedi.

Raporun ret ve inkarcı akıldan uzak, kapsayıcı, sorun çözücü ve sürece katkı sunacak perspektifle yazılması gerektiğini kaydeden Koçyiğit, "Kaleme alınacak raporun ortak geçmişin yaralarını sarmayı ve geleceği demokratik güvencelerle yeniden inşa etmeyi amaçlaması gerekiyor. Ortak bir dil kurarak sorunun adını açıkça koymamız gerekiyor. Bu sadece rapor yazma meselesi değil, demokratik çözümü kurumsallaştıracak cesareti göstermek ve bu ortak iradeyi somut adımlarla güçlendirmektir." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin öngördüğü değişikliklerin doğanın lehine olmadığını, milli parkları ticari alana çevirmeye yönelik olduğunu öne sürdü.

Türkiye'deki gıda enflasyonunun giderek arttığını söyleyen Koçyiğit, ramazana "yüksek enflasyonla" girildiğini, insanların sahur ve iftar sofralarını kurmakta zorlanacağını savundu.

Konuşmasının ardından Koçyiğit, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dem Parti heyetinin, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yapacağı ziyarette raporun gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna Koçyiğit, "İmralı heyetimiz bu tartışmalara hakim. Bugün Öcalan'ı da bu konuda kendileri bilgilendireceklerdir." yanıtını verdi.

Komisyonun hazırladığı taslak raporda uzlaşamadıkları nokta olup olmadığına yönelik ise Koçyiğit, "Bizim var olan taslağa yönelik eleştirilerimiz, aynı zamanda önerilerimiz de var. Kabul etmeyeceğimiz yaklaşımların da olduğunu ifade edelim. Bütün bu sorunlu başlıkların aşılacağına inanıyoruz, beklentimiz bu yönde." görüşünü paylaştı.

Koçyiğit, raporda Türkiye'nin geleceği için uzlaşıya dayalı bir yaklaşım ortaya koyulacağına inandığını dile getirerek, "Umuyorum ki bugün sorunlu başlıklar giderilerek hepimizin içine sinen, belki dört dörtlük olarak hiçbirimizin bakış açısını yansıtmayan, ama Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir eşik olacak bir rapor kaleme alınır diye diliyorum, beklentimiz bu yönde." sözlerini sarf etti.

Pürüzlerin aşılıp aşılamayacağına dair soru üzerine Koçyiğit, "Bazı konularda uzlaşılabilir, bu konuda bir sorun yok çünkü biz neye itiraz ettiğimizi söylemekle beraber aynı zamanda neyi önerdiğimizi de söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

