Koçyiğit'ten Yargı Reformu Talebi - Son Dakika
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Politika

Koçyiğit'ten Yargı Reformu Talebi

26.05.2025 15:16
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DEM Parti'den Gülüstan Kılıç Koçyiğit, yargı sisteminde kapsamlı ayıklama ve reform istedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanmasını, bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketlerinin hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesini istedi.

Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, infaz hukukundaki bazı uygulamaları örnek göstererek eleştirilerde bulundu.

Cezaevlerinde çok sayıda "siyasi tutuklu" bulunduğunu, yargılama ve cezanın infazı boyutuyla eşitsizliklerin yaşandığını savunan Koçyiğit, "Bütün bu eşitsizlikler ve TMK'nın, TCK'nın, CMK'nın hızlı bir şekilde infaz hukukunun taranması ve burada örgütlü suçlar yani siyasi mahpuslar açısından bütün ayrımcı düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.

Terörle Mücadele Kanunu nedeniyle örgütlü suçlardan mahkum olanların şartlı tahliye ve denetimli serbestlikten faydalanmadığını belirten Koçyiğit, "cezada adalet, infazda eşitliğin" temel yaklaşımları olduğunu dile getirerek, bunun temel bir ilke olarak bütün hukuk mevzuatına yedirilmesini talep etti.

DEM Parti'li Koçyiğit, bunların somut, güven arttırıcı adımlar olacağını vurgulayarak, "Asla işin esası değildir, sadece küçücük bir adımdır. Daha yapılacak çok iş var, bir yol temizliğine ihtiyaç var. TMK, TCK, CMK ve infaz hukukunun baştan sona ayıklanması gerektiğini ve bütün bu ayıklamalardan sonra da kapsamlı demokratikleşme paketlerinin hızlı bir şekilde Meclis'e getirilmesi gerektiğini ifade edelim." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması çağrısına değinen Koçyiğit, "Komisyon mutlaka ama mutlaka kurulmalıdır ve bu komisyon bu konu etrafında bu konuya özgü olarak kurulmalıdır. Yasal bir güvencede, yasayla kurulması gereken bir komisyon olmalıdır." ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin sorusu üzerine MHP ile yarın saat 11.30'da Meclis'te görüşeceklerini bildiren Koçyiğit, AK Parti grubuna randevu talebini ilettiklerini, "yarın ya da öbür gün" görüşmeyi beklediklerini söyledi.

Koçyiğit, bir başka soru üzerine ise yeni yargı paketinin Kurban Bayramı'ndan önce Meclis'e getirilmesini istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Koçyiğit'ten Yargı Reformu Talebi - Son Dakika

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