Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın\'da gerçekleştirildi

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, temel amaçlarının sahadan beslenen, insan haklarına duyarlı, güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu söyledi.

Aydın'da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı yapıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, kolluk birimlerinin Aydın'daki özverili hizmetlerini takdir edip, vatandaşın güvenini pekiştirmeye yönelik de bu hizmetleri sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

'ARTIK ZORUNLULUK ARZ ETMEKTE'

Güvenliğin, fiziki tedbirlerin ötesine geçtiğine vurgu yapan Sağlam, "İnsan onurunu, özgürlüklerini ve temel haklarını korumayı merkezine alan kapsamlı bir değerler sistemi halini almıştır. Bu yaklaşım, kolluk hizmetlerinde demokratik gözetimi bir tercihten öte toplumsal barışın, adaletin ve devletin vazgeçilmez bir teminatı haline getirmiştir. Bu nedenle, güvenlik politikalarının her aşamasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin gözetilmesi artık zorunluluk arz etmektedir" dedi.

'65 BİN 108 VATANDAŞ MÜRACAAT ETTİ'

Kolluk Gözetim Sistemi'nin getirdiği en önemli hususlardan birinin de Merkezi Kayıt Sistemi olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Sağlam, "Merkezi Kayıt Sistemi'ne göre 2024 yılında Türkiye geneli ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimleri sayısı 65 bin 108. Bunlardan 56 bin 773'ü sonuçlanmıştır. 8 bin 335'inin işlemleri devam etmektedir. 2025 yılında ise 15 Temmuz'a kadar Türkiye geneli kayıt sayısı 36 bin 309 olup bunların 16 bin 274'ü neticelenmiş, 20 bin 35'inin işlemleri devam etmektedir" diye konuştu. Sağlam, Aydın'da 2024 yılındaki başvurulardan ise yüzde 96'sının sonuçlandığını kaydetti.

'KOLLUK BİRİMLERİNİN EN BÜYÜK DAYANAĞI ADALETE OLAN SADAKATİDİR'

Kolluk Gözetim Komisyonu olarak temel amaçlarının sahadan beslenen, insan haklarına duyarlı, güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu vurgulayan Sağlam, "Hukuk ve adalet, kolluğun en büyük zırhıdır. Bu zırhı sağlam tutarsak, toplumumuzun güvenliği de özgürlüğü de daha güçlü olacaktır. Kamu otoritesinin gücü, adalete olan bağlılığından gelir. Kolluk birimlerinin en büyük dayanağı, silahı değil; hukuka ve adalete olan sadakatidir" dedi.