Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi

Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın\'da gerçekleştirildi
01.08.2025 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Aydın'da insan haklarına duyarlı kolluk hizmeti hedeflediklerini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Kolluk Gözetim Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, temel amaçlarının sahadan beslenen, insan haklarına duyarlı, güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu söyledi.

Aydın'da İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın başkanlığında Kolluk Gözetim Komisyonu Toplantısı yapıldı. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya; ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, kolluk birimlerinin Aydın'daki özverili hizmetlerini takdir edip, vatandaşın güvenini pekiştirmeye yönelik de bu hizmetleri sürekli olarak iyileştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

'ARTIK ZORUNLULUK ARZ ETMEKTE'

Güvenliğin, fiziki tedbirlerin ötesine geçtiğine vurgu yapan Sağlam, "İnsan onurunu, özgürlüklerini ve temel haklarını korumayı merkezine alan kapsamlı bir değerler sistemi halini almıştır. Bu yaklaşım, kolluk hizmetlerinde demokratik gözetimi bir tercihten öte toplumsal barışın, adaletin ve devletin vazgeçilmez bir teminatı haline getirmiştir. Bu nedenle, güvenlik politikalarının her aşamasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerinin gözetilmesi artık zorunluluk arz etmektedir" dedi.

'65 BİN 108 VATANDAŞ MÜRACAAT ETTİ'

Kolluk Gözetim Sistemi'nin getirdiği en önemli hususlardan birinin de Merkezi Kayıt Sistemi olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Sağlam, "Merkezi Kayıt Sistemi'ne göre 2024 yılında Türkiye geneli ihbar, şikayet ve memnuniyet bildirimleri sayısı 65 bin 108. Bunlardan 56 bin 773'ü sonuçlanmıştır. 8 bin 335'inin işlemleri devam etmektedir. 2025 yılında ise 15 Temmuz'a kadar Türkiye geneli kayıt sayısı 36 bin 309 olup bunların 16 bin 274'ü neticelenmiş, 20 bin 35'inin işlemleri devam etmektedir" diye konuştu. Sağlam, Aydın'da 2024 yılındaki başvurulardan ise yüzde 96'sının sonuçlandığını kaydetti.

'KOLLUK BİRİMLERİNİN EN BÜYÜK DAYANAĞI ADALETE OLAN SADAKATİDİR'

Kolluk Gözetim Komisyonu olarak temel amaçlarının sahadan beslenen, insan haklarına duyarlı, güven veren bir kolluk hizmeti sağlamak olduğunu vurgulayan Sağlam, "Hukuk ve adalet, kolluğun en büyük zırhıdır. Bu zırhı sağlam tutarsak, toplumumuzun güvenliği de özgürlüğü de daha güçlü olacaktır. Kamu otoritesinin gücü, adalete olan bağlılığından gelir. Kolluk birimlerinin en büyük dayanağı, silahı değil; hukuka ve adalete olan sadakatidir" dedi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Mehmet Sağlam, Sivil Toplum, Politika, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç

15:10
Dünya diken üstünde Putin sonunda Trump’a yanıt verdi, resti çekti
Dünya diken üstünde! Putin sonunda Trump'a yanıt verdi, resti çekti
14:50
’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu Galatasaray’a yıldız futbolcudan kötü haber
''Bitti'' denilen transfer iptal oldu! Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber
14:45
Bakan Şimşek’i kızdıracak görüntü Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
Bakan Şimşek'i kızdıracak görüntü! Tasarruf tedbirleri hiçe sayıldı
14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
23:08
Batman’da sürüye kurt saldırısı O anlar kameralarda
Batman'da sürüye kurt saldırısı! O anlar kameralarda
23:04
THY’den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
THY'den yeni karar: bataryası ayrılmayan akıllı bagajlar artık uçağa alınmayacak
22:53
Shakhtar Donetsk’e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek
Shakhtar Donetsk'e 2-0 yenilen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek
22:47
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
Milyonluk taylar, peynir ekmek gibi satıldı
22:23
Adana’da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Adana'da arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
21:40
İşte Osimhen’in Galatasaray’a maliyeti
İşte Osimhen'in Galatasaray'a maliyeti
21:29
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Trans birey evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 15:19:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kolluk Gözetimi Toplantısı Aydın'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.