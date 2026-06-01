Kolombiya'da Seçim İkinci Tura Kaldı

Kolombiya'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimi, hiçbir adayın mutlak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle ikinci tura kaldı. Seçimin ikinci turu 21 Haziran'da yapılacak.

Kolombiya'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimini ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen sağ görüşlü aday Abelardo de la Espriella yüzde 43,7 oyla önde tamamladı. Mevcut Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun desteklediği sol görüşlü aday Ivan Cepeda ise yüzde 41 oyla ikinci sırada yer alırken, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi üzerine seçim ikinci tura kaldı. Mutlak çoğunluğa ulaşamayan Espriella ve Cepeda arasında ikinci tur seçimi 21 Haziran'da yapılacak.

Espriella'dan "tiranlığı ve mutlak yönetimi yenme" sözü

De la Espriella seçim sonucunu "devletin imkanlarından beslenmeyenler için bir zafer" olarak nitelendirdi. Abelardo de la Espriella, ikinci tur için ise "tiranlığı ve mutlak yönetimi yenme" sözü verdi.

"İtiraz edilen sandıklarda yüz binlerce oy, gerçek seçmen olmadan eklendi"

Ivan Cepeda da sonuçlar yargı tarafından doğrulanana kadar yorum yapmayacağını söylerken, Cepeda'yı destekleyen Devlet Başkanı Petro ise seçim sonuçlarına tepki gösterdi. Petro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aktarılan oy sayımı bağlayıcı değildir ve resmi sonuç niteliği taşımaz. Devlet Başkanı olarak, Bautista kardeşlerin özel şirketi tarafından yürütülen ön sayım sonuçlarını kabul etmiyorum. Oy sayım yazılımının algoritmaları sabit kalması gerekirken, son bir hafta içinde üç kez değiştirilmiş ve resmi seçmen listesinde yer almayan 800 bin ek kayıt eklenmiştir. Şu anda iki farklı liste bulunmaktadır: Resmi seçmen listesi ve Bautista kardeşlerin yazılımında yer alan 800 binden fazla kayıt içeren liste. İtiraz edilen sandıklarda yüz binlerce oyun, gerçek seçmen olmadan eklendiği tespit edilmiştir. Bu nedenle ve yasa gereği, devlet başkanının kabul edeceği bağlayıcı sonuçlar, hakimlerin yönettiği sayım komisyonlarının açıklayacağı sonuçlardır" dedi.

Öte yandan seçimde üçüncü sırada yer alan muhafazakar aday Paloma Valencia da Espriella'yı destekleyeceğini açıkladı.

Cepeda silahlı gruplarla diyalogdan yanayken, Espriella sert askeri operasyonları savunuyor

Ivan Cepeda, hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016'da yapılan tarihi barış anlaşması sürecinde aktif rol oynamıştı. Sol görüşlü aday, Petro'nun ateşkes dönemlerinde silahlı gruplarla askeri müdahale yerine diyalog ve müzakereyi önceliklendiren "toplam barış" stratejisinin önemli isimlerinden biri olarak görülüyor. Cepeda seçim kampanyasında sosyal yardımları artırma ve çatışma mağdurlarına toprak dağıtımı gibi ekonomik reformlar vaat etti.

De la Espriella ise kendisini "El Tigre" (Kaplan) olarak tanımlayan bir avukat ve iş insanı olarak tanınıyor. Sağ görüşlü aday, suçla mücadelede sert askeri operasyonları savunuyor, uyuşturucuyla mücadelede ABD ile daha yakın iş birliği ve orduya daha fazla yetki verilmesini destekliyor. Ayrıca ormanda 10 büyük hapishane kurmayı ve devletin ekonomiye daha az müdahale ettiği bir sistem kurmayı vaat ediyor. - BOGOTA