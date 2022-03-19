Kolombiya'da sol ittifak, itirazının ardından oylarını 400 bin arttırdı - Son Dakika

Kolombiya'da, 13 Mart Pazar günü düzenlenen Kongre seçimlerinin ardından sonuçların sisteme aktarılmasında hile olduğunu iddia eden sol ittifakın, itirazları sonucunda oyları 400 bin yükseldi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, solcu Gustavo Petro liderliğindeki Tarihsel Pakt, kendilerine verilen 400 bin civarındaki oyun sisteme kasıtlı olarak işlenmediğini savunarak, sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.

Sol ittifak, yaptıkları itiraz ve şikayetler üzerine 400 bini aşkın oyun geri kazanıldığını belirtti.

Ulusal Kayıt Görevlisi Alexander Vega, oyların yüzde 97'sinin sayıldığını kaydederek, geri kalan yüzde 3 için incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Kayıt formları doldurulurken hatalar olduğunu, hile iddialarını ise doğru bulmadığını vurgulayan Vega, "Jürilerin, hataları düzeltmesini bekliyoruz, seçim tanıkları ve kontrol organları nezdinde, Yazı İşleri Müdürü tarafından yapılan resmi sayımla sonuçlar düzeltiliyor." ifadesini kullandı.

Senato seçimlerinde 2 milyon 692 bin 999 oy alarak 16 sandalye kazanan sol koalisyonun, Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) onaylaması durumunda Senato'daki sandalye sayısının 3 daha artması bekleniyor.

Sol koalisyon birinci olmuştu

Ülkede düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde sol partilerden oluşan Tarihsel Pakt koalisyonu, oyların yüzde 14,29'unu alarak Senato'daki birinci parti olmuştu.

Sandıkların yüzde 97'sinin açılmasının ardından gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde 13,47 ile sağ partilerden Kolombiya Muhafazakar Partisi, üçüncülüğü ise yüzde 12,65 ile Kolombiya Liberal Partisi almıştı.

Senato ve Temsilciler Meclisi için 2 ayrı sandıkta oy kullanan seçmenler, aynı zamanda 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde yarışacak koalisyon adaylarını da belirlemişti.