Ünlü anketçiden çarpıcı değerlendirme: Seçimin kaderini kararsız gençler belirleyecek - Son Dakika
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Ünlü anketçiden çarpıcı değerlendirme: Seçimin kaderini kararsız gençler belirleyecek

06.08.2022 22:50

KONDA Araştırma Şirketi'nin eski genel müdürü Bekir Ağırdır, 2023 seçimleri hakkında değerlendirmeler yaptı. Ağırdır, seçimlerin kaderini belirleyecek grubun kararsız genç seçmen olduğunu ifade etti.

KONDA Araştırma Şirketi'nin genel müdürlüğünü üstlendiği sırada yaptığı anketlerle tanınan ünlü anketçi Bekir Ağırdır, Türkiye'nin merakla beklediği 2023 seçimleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFETİN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU"

Muhalefetin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirginleştiğini kaydeden Bekir Ağırdır, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın artık CHP'nin listesinde olmadığını söyledi.

"SEÇİM KADERİNİ KARARSIZ GENÇ SEÇMEN BELİRLEYECEK"

"Örneğin gençler KYK kredilerinin faizlerinin silinmesinin primini Erdoğan'a mı Kılıçdaroğlu'na mı verecek?" sorusunu ortaya atan Bekir Ağırdır, yanıtın önemini ise şöyle anlattı: "Bu sorunun cevabı seçim sürecini etkileyecek unsurlardan birisi olacak. Çünkü önümüzdeki seçimlerde kabaca 6.5 milyona yakın genç seçmenin ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanacağını tahmin ediyoruz. 2023'te yaklaşık 62 milyonu aşkın yurt içi seçmen olacak. Bunların 20 milyonu 30 yaş altı seçmenlerden ya da 9.5 milyonu 25 yaş altı seçmenlerden ve hatta 6.5 milyonu bugün 17-22 yaş aralığında olan seçmenlerden oluşacak.

"OY KULLANMAYACAKLARINI SÖYLÜYORLAR"

Son seçimlerden bu yana gerçekleştirilen araştırmaların bulgularından yola çıkarsak, 17-18 yaş aralığındakilerin çok büyük kısmı, 18-24 yaş aralığındakilerin yarısı, 25-30 yaş aralığındakilerin üçte biri ya kararsız olduğunu ya da oy kullanmayacağını söylüyor. Ya da bugünün kararsız ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerinden bakarsak bu kümenin yarısı gençlerden oluşuyor."

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