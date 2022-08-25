CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri - Son Dakika
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CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri

25.08.2022 15:36

Sahnede sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" hakaretiyle tepki çeken Gülşen bugün gözaltına alındı. Şarkıcıya AK Parti sert tepkiler yükselirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisiyiz" sözlerini kullandı.

Ünlü popçu Gülşen'in nisan ayında İstanbul'da çıktığı bir sahnede kullandığı "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" hakaretinin ortaya çıkması gündemi sarstı.

GÜLŞEN GÖZALTINDA

Başsavcılık, şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği bu hakaretten dolayı TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmasına karar verdi. Sanatçı bugün öğle saatlerinde ise ekipler tarafından evinde gözaltına alındı.

AK PARTİ: NEFRET SUÇUDUR VE İNSANLIK AYIBIDIR

Konuya ilişkin sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır" ifadelerini kullandı.

CHP: MAKSADINI AŞMIŞ BİR ESPRİ

CHP kanadından ise ilk açıklama Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Özel, Gülşen'in İmam Hatipliler hakkındaki sözlerine ilişkin şunları söyledi: "İmam Hatipler diğer okullarımız gibi hepimizin, bu memleketin evlatlarını yetiştiren; CHP döneminde yasa ile kurulmuş, dinin gereklerini insanlara doğru şekilde ve devlet eli ve denetimi ile öğretmek üzere kurulmuş okullardır. Hiçbir okula yapılmaması gerektiği gibi bu okullarla ilgili de şaka da olsa espri de olsa bu şekilde bir tanımlama yapılmamalı. Nasıl bir açıklama yapıldı tam bilmiyorum ama mutlaka düzeltilecektir. Maksadını aşmış bir espri insanların kalbini kırdı, hızlı bir şekilde telafi edileceğini umuyoruz. Biz de sürecin takipçisi olacağız."

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SON DAKİKA: CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri - Son Dakika
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