'Konuş, sen nerelisin' diyen DEM Partili Salğucak'a soruşturma - Son Dakika
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Politika

'Konuş, sen nerelisin' diyen DEM Partili Salğucak'a soruşturma

\'Konuş, sen nerelisin\' diyen DEM Partili Salğucak\'a soruşturma

31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Ömer Keçecigil Okuluna giden askeri ve polis personellerine 'Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak, seçim kanuna muhalefet suçundan dolayı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

19.04.2024 20:28
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'Konuş, sen nerelisin' diyen DEM Partili Salğucak'a soruşturma

ŞIRNAK - 31 Mart yerel seçimlerinde oy vermek için Ömer Keçecigil Okuluna giden askeri ve polis personellerine 'Konuş, sen nerelisin?' diyen DEM Partili Süleyman Salğucak, seçim kanuna muhalefet suçundan dolayı Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alındı.

Avukat Ramazan Demir, Şırnak'ta taşımalı seçmen olduğunu düşündüğü kişilere 'Konuş sen nerelisin?' diyerek tepki gösteren Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldığını duyurdu. 31 Mart günü Şırnak'a oy vermek için taşınan asker ve polisler tek sıra içeri girerken tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı. Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" diye belirtti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.

Kaynak: İHA

Şırnak, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Konuş, sen nerelisin' diyen DEM Partili Salğucak'a soruşturma - Son Dakika

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