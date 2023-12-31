 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da yatırım incelemesinde bulunarak esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, Bozkır'da kurulan pazar alanını ziyaret ederek pazar esnafına hayırlı işler diledi. Ayrıca Bozkır Otogar binası ve İtfaiye Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Altay, binaların tamamlandığını ve bahar aylarında hizmete açmayı planladıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır\'da Yatırım İncelemesinde Bulundu
31.12.2023 - 13:30,
Abone Ol

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bozkır'da yatırım incelemesinde bulunarak esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay ilk olarak; AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mehmet Sümer ve AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven ile birlikte Bozkır'da kurulan pazar alanını ziyaret ederek pazar esnafına hayırlı işler diledi. Ardından Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Bozkır Otogar binasında ve Bozkır İtfaiye Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Başkan Altay, burada yaptığı açıklamada bütün ilçelerde olduğu gibi Bozkır'da da eksikleri tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

"Bahar aylarında önce hizmete açmayı planlıyoruz"

Aynı ihale içerisinde yaptıkları Bozkır Otogarı ve İtfaiye Merkezi binalarının tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, "Bu hizmetlerle hem vatandaşlarımız daha konforlu bir şekilde otogardan faydalanacak hem de mevcutta şehir içinde trafiğe engel olan, bekleme salonu olmayan yerden daha modern bir alana kavuşmuş olacaklar. İtfaiye merkezimiz de; özellikle kış aylarında itfaiye araçlarımızı dondan etkilenmemesi için boşaltıp itfaiyenin yangın anında tekrar doldurması için bir süre kaybımız oluyordu. Ayrıca itfaiyeci arkadaşlarımız da 24 saat esasına göre çalıştıkları için çeşitli sosyal imkanlardan mahrumlardı. Bu itfaiye binamızla birlikte Bozkırımızın bu eksiğini de tamamlamış oluyoruz. İnşaatlarımız tamamlandı. İnşallah bir an önce çevre düzenini de tamamlayarak bahar aylarından önce hizmete açmayı planlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bozkırımıza hayırlı olsun" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, İtfaiye, Bozkır, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu - Son Dakika


14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına 'Adalet Bakanlığı'na başvurmayın' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17
Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:05
2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı

Son Dakika
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına "Adalet Bakanlığı'na başvurmayın" talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
12:05 2024 Yılında Enflasyon Düşecek ve KKM Sistemi Sonlanacak
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
11:14 AK Parti, yerel seçimlere 'Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir' sloganıyla hazırlanıyor
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 14:34:36. #1.11#
SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Bozkır'da Yatırım İncelemesinde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement