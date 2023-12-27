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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da ziyaretlerde bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da çeşitli ziyaretlerde bulunarak yatırım incelemelerinde bulundu. Ereğli'de yapılan dönüşüm projelerini inceleyen Başkan Altay, AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek seçimlerle ilgili konuştu. Karapınar'da ise Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı ile birlikte esnafa hayırlı işler dileyen Başkan Altay, vatandaşlarla sohbet etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar\'da ziyaretlerde bulundu
27.12.2023 - 14:33,
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da çeşitli ziyaretlerde ve yatırım incelemelerinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ziyareti kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Kent Meydanı'nda yürütülen 100 dükkanın cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceleyerek projede gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Konya'nın merkez dışındaki en büyük ilçesinin son yıllarda büyük bir değişimine ve dönüşümüne şahitlik ettiklerini ifade eden Başkan Altay, "Tarihi Kent Meydanı'ndaki iş yerlerinin ihyası da bu dönüşümün en önemli parçalarından. Yaptığımız yatırımlarla Ereğli'mizin adeta çehresini değiştiriyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında başlattığımız dönüşüm projesinde sona yaklaşık. İlçemize değer katacak bu dönüşüm projesi esnafımız için hayırlı olsun" dedi.

"Ereğli'de en iyi sonucu almak istiyoruz"

Daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret ederek partililerle bir araya gelen Başkan Altay, göreve yeni başlayan AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erol'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Önümüzdeki Mart ayında yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Başkan Altay, "Hedefimiz tüm ilçeleri kazanabilmek. Sahada Cumhur İttifakı'nın adayı için çalışacağız. 5 yıldır Ereğli için yüzme havuzundan cephe sağlıklaştırmasına kadar önemli işler yaptık. Söz verdiğimiz işleri yapmak için de çaba sarf ediyoruz. Burada teşkilatımız yenileniyor. Ben başkanımızın şahsında tüm yeni görev alacaklara teşekkür ediyorum. Beraber el ele bir seçim çalışması yürüteceğiz. Merkez dışındaki en büyük ilçemiz Ereğli. Ereğli'de en iyi sonucu almak istiyoruz. Dün hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Start verildiği tarihten itibaren kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmaya ve Konya'da en yüksek oyu almaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Parti teşkilatının ardından göreve yeni atanan Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat'a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Altay, Uzun Çarşı esnafına hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla sohbet etti.

Ereğli'den sonra Karapınar'a geçen Başkan Altay, ilk olarak Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka'yı ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Daha sonra Belediye Başkanı Yaka ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin'le birlikte İnönü Caddesi'ndeki esnafa da hayırlı işler dileyen Başkan Altay, vatandaşlarla sohbet etti. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


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