Başkan Altay'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ve katkı sağlayanlara teşekkür

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, coşkulu bir kapanış seremonisiyle son bulan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek, oyunlara katılan tüm ülke sporcularına, yöneticilere, direktörlere, hakemlere, teknik ekiplere, güvenlik ve sağlık çalışanlarına, gönüllülere, basın mensuplarına, tüm emeği geçenlere ve Konyalılara teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da yapılan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Konya'nın ev sahipliğinde 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'na 54 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığını anımsatan Başkan Altay, organizasyonu Konya'ya yakışır bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. "2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti ve 2023 Dünya Spor Başkenti unvanlarını taşıyan Konya'da böyle önemli bir organizasyonun gerçekleştirilmesi, hepimiz için büyük bir heyecan ve gurur kaynağı oldu" diyen Başkan Altay, "Elhamdüllilah Konya olarak alnımızın akıyla oyunları tamamladık. Hoşgörü şehri Konya'nın misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk. Oyunlar süresince Konya adeta spora doydu ama bu bir başlangıç olacak. Şehrimizin spor altyapısına yapılan yatırımlarla inşallah sonraki yıllarda da böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

İslam ülkeleri arasında düzenlenen en büyük spor organizasyonu olan İslami Dayanışma Oyunları'nı Konya'ya kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal el Suud'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Başkan Altay. "Ayrıca oyunlara katılan tüm ülke sporcularına, yöneticilere, direktörlere, hakemlere, teknik ekiplere, güvenlik ve sağlık çalışanlarına, gönüllülerimize, basın mensuplarına, tüm emeği geçenlere ve Konyalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı. - KONYA