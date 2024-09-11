Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledi - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyalıların toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tramvayda seyahat ederek Konyalıların toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledi. Yeni otobüsler, akıllı ulaşım sistemi, en ekonomik fiyat ve optimum hat güzergahı ile ulaşımda Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Altay, 'Konya Modeli Toplu Ulaşım başlı başına bir başarı öyküsü' dedi.

11.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tramvayda seyahat ederek Konyalıların toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledi. Yeni otobüsler, akıllı ulaşım sistemi, en ekonomik fiyat ve optimum hat güzergahı ile ulaşımda Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Başkan Altay, "Konya Modeli Toplu Ulaşım başlı başına bir başarı öyküsü" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezi ile Selçuk Üniversitesi arasında çalışan tramvayda vatandaşlarla sohbet etti. Konyalıların toplu ulaşımla ilgili önerilerini ve görüşlerini dinleyen Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı ulaşım sistemleriyle Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Başkan Altay, ulaşım alanında şehre kazandırılan yatırımlar ve alınan yeni araçlarla toplu ulaşımı daha da iyileştirmek için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tramvayda hemşehrilerimizle birlikte seyahat ederek onların Konya ve toplu ulaşımla ilgili fikirlerini dinledik. Yeni otobüsler, akıllı ulaşım sistemi, en ekonomik fiyat ve optimum hat güzergahı ile ulaşımda Türkiye'ye örnek oluyoruz. Günde ortalama 495 bin yolcu taşıyoruz ve biniş ücretlerini sübvanse ederek aile ekonomisine katlı sağlıyoruz. 'Konya Modeli Toplu Ulaşım' başlı başına bir başarı öyküsü. Biz de bu başarıyı en üst seviyeye çıkararak Konya'mızı Türkiye'nin ve dünyanın toplu ulaşımı gelişmiş şehirlerinden birisi yapmakta kararlıyız" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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