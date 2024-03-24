Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Merkezinde İstişarelerde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Merkezinde İstişarelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Merkezinde İstişarelerde Bulundu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kadınlar Pazarı, Bedesten ve Türbe Önü çarşılarındaki esnafları ziyaret etti. Ayrıca, Ribat İnsani Yardım Derneği ve Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Altay, otobüs şoförleriyle iftar yaptı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Konyalılarla buluştu.

24.03.2024 12:40  Güncelleme: 12:44
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gün boyu şehir merkezinde ziyaret gerçekleştirerek istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk olarak Konya'nın ticaret hayatının kalbi konumundaki Kadınlar Pazarı, Bedesten ve Türbe Önü çarşılarındaki esnafları, daha sonra Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesinde faaliyet yürüten esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Başkan Altay bu esnada vatandaşlarla da sohbet etti. Ardından AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu ile birlikte Ribat İnsani Yardım Derneği'ni ziyaret eden Başkan Altay, Ribat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Küçüktoka ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüş alışverişi gerçekleştirdi. Başkan Altay daha sonra Konya Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu Başkanı Adem Ceylan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi.

Başkan Altay iftarı otobüs şoförleriyle yaptı

Başkan Altay iftarı ise, Konya Büyükşehir Belediyesi Eski Garaj Otobüs Hareket Merkezi'ndeki otobüs şoförleriyle birlikte yaptı. Şehir Hastanesi Otobüs Hareket Merkezi'nde çalışan şoförleri de ziyaret eden Başkan Altay şoförlere çalışmaları sebebiyle teşekkür etti. Başkan Altay teravih sonrası ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte Saraçoğlu Musa Topbaş Camii'nde Konyalılarla buluştu. Vatandaşlarla sohbet ederek mübarek Ramazan ayını tebrik eden Başkan Altay çocuklarla da yakından ilgilendi.

"Tek amacımız yarınları güçlü bir Konya inşa etmek"

Hem şehir merkezinde hem de merkez dışındaki ilçelerde sürekli Konyalılarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Altay, yaptıkları ziyaretlerin her zaman samimi bir atmosferde ve oldukça verimli geçtiğini ifade etti. Başkan Altay, "Tek amacımız yarınları daha güçlü, daha aydınlık ve daha müreffeh bir Konya inşa etmek. Bu doğrultuda toplumumuzun her kesiminin görüş ve önerileri bizler için çok kıymetli. Şehrimizdeki birlik ve beraberlik berekete vesile oluyor. Hep birlikte güzel Konya'mız için çalışmaya devam edeceğiz. Ben tüm Konyalı hemşehrilerimize bize gösterdikleri teveccüh için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Merkezinde İstişarelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Merkezinde İstişarelerde Bulundu - Son Dakika
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