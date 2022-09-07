Başkan Altay: "Pakistan halkının her zaman yanındayız"

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Konya Ticaret Borsası işbirliğinde Konya'dan 10 tır Pakistan'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere yola çıktı.

Pakistan'da yaşanan sel felaketine Konya da kayıtsız kalmadı. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri ve Konya Ticaret Borsası işbirliğinde hazırlanan 10 yardım tırı, Pakistan'daki sel bölgesine hareket etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyaç duyan herkese destek olmanın önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı sonrası yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a uluslararası yardım seferberliğine Konya olarak katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Dost ve kardeş Pakistan halkını bu zor gününde yalnız bırakmadıklarını belirten Başkan Altay, "Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrası en büyük yardım eli Türkiye'den uzandı. Kamu, özel kuruluşlar ve vatandaşlarımız selden büyük zarar gören Pakistan halkına yalnız olmadıklarını gösterdi. Biz de Konya'daki merkez ilçe belediyeleri ve Ticaret Borsa'mızla ile birlikte 5 bin adet gıda kolisinden oluşan 3 tır ile Konya Büyükşehir olarak Kulu'daki 800 dekarlık arazimizde ektiğimiz ekmeklik buğdaydan elde ettiğimiz 150 tonluk unu 7 tırla Pakistan'a gönderdik. Unlarımız ve gıda kolilerimizle toplam 10 tır Pakistanlı kardeşlerimizin yaralarını sarmak için katkı sağlayacak inşallah. Konya olarak ihtiyaç oldukça üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Pakistan halkına Konyalı hemşehrilerimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Konya olarak, Türkiye olarak her zaman yanlarındayız. Allah böyle felaketlerden hepimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, afet sonrası Pakistan halkına desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür etti. - KONYA