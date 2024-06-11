Konya Büyükşehir Belediyesi, su altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, su altyapısını güçlendiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su altyapısını güçlendirmek için 31 ilçedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla 31 ilçenin tamamında önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

11.06.2024 14:51
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Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehrin su altyapısını güçlendirmek için 31 ilçedeki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla 31 ilçenin tamamında önemli altyapı ve üstyapı yatırımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük coğrafi büyüklüğe sahip şehrinde hizmet üretmenin gayreti içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Altay, "Konya'mızın her bir köşesinde hemşehrilerimizin daha sürdürülebilir ve temiz bir çevrede yaşamalarını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda KOSKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla Su Şebeke Yapım Projesi kapsamında Kulu ilçemize bağlı Fatih Sultan Mahallesi'ne 8 kilometre, Kadınhanı ilçemize bağlı Beykavağı Mahallesi'ne de 3,3 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu terfi hattı kazandırdık. Her iki ilçemizde 11.2 milyon liraya mal olan yeni içme suyu hatlarıyla bölge halkımız da daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Su altyapısını güçlendirmek şehrimiz için kritik öneme sahip. Biz de bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediyesi, su altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika

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